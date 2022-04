EUA contestam a afirmação de Putin e dizem que ainda há resistência ucraniana em Mariupol

Apoie o 247

Reuters - Combatentes ucranianos estavam se agarrando ao seu último reduto em Mariupol nesta sexta-feira (22), depois que o presidente russo, Vladimir Putin, reivindicou a vitória na maior batalha da guerra, declarando a cidade portuária "libertada" após semanas de bombardeios.

Os Estados Unidos, no entanto, contestaram a afirmação de Putin e disseram acreditar que as forças ucranianas ainda mantêm terreno na cidade. Putin ordenou que suas tropas bloqueiem uma gigantesca siderúrgica onde os ucranianos estão resistindo, tendo recusado um ultimato para se render ou morrer.

A Ucrânia disse que Putin queria evitar um confronto final com suas forças em Mariupol, já que ele não tinha tropas para derrotá-los. Mas as autoridades ucranianas também pediram ajuda para evacuar civis e soldados feridos.

Mariupol, um importante porto na região de Donbass, no leste da Ucrânia, fica entre áreas controladas por separatistas russos e a Crimeia, a península do Mar Negro que Moscou tomou em 2014. Capturar a cidade permitiria à Rússia ligar as duas áreas.

Em um discurso noturno, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse que a Rússia está fazendo tudo o que pode "para falar sobre pelo menos algumas vitórias", incluindo a mobilização de novos grupos táticos de batalhão.

"Eles só podem adiar o inevitável - o momento em que os invasores terão que deixar nosso território, inclusive de Mariupol, uma cidade que continua resistindo à Rússia, independentemente do que os ocupantes digam", disse Zelenskiy.

O complexo siderúrgico é uma das maiores instalações metalúrgicas da Europa, cobrindo 11 km2 com enormes edifícios, bunkers subterrâneos e túneis.

A inteligência militar britânica disse que um ataque russo completo à usina provavelmente significaria pesadas baixas russas e a decisão de Putin de bloqueá-la liberaria forças para outras partes do leste.

