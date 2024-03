EUA continuam a sabotar esforços da ONU para resolver conflito na Palestina, diz Lavrov

No Conselho de Segurança da ONU, os EUA têm impedido regularmente qualquer resolução sobre Gaza que possa dificultar as operações militares israelenses edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Sputnik Brasil - Quaisquer decisões tomadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) e pela Assembleia Geral das Nações Unidas [AGNU] sobre a solução na Palestina são regularmente "sabotadas" pelos Estados Unidos, disse nesta sexta-feira (1º) o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov.

"Há também decisões sobre a Palestina, sobre o estabelecimento de um Estado palestino, que são adotadas por unanimidade pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas e pela Assembleia Geral das Nações Unidas, mas essas decisões são sabotadas. Foram sabotadas e continuam a ser sabotadas, principalmente pelos EUA", disse Lavrov durante o Fórum de Diplomacia de Antalya, na Turquia.

continua após o anúncio

Os EUA têm impedido regularmente qualquer resolução sobre Gaza que possa dificultar as operações militares israelenses. Washington, em particular, bloqueou uma resolução elaborada pelo Brasil em outubro de 2023, uma resolução elaborada pelos Emirados Árabes Unidos, que apelava a um cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza, em dezembro de 2023, e um projeto de resolução proposto pela Argélia, em fevereiro de 2024.

Lavrov afirmou ainda que a Rússia está pronta para contribuir com soluções para a resolução do conflito no enclave palestino. "A Rússia espera seguir desenvolvendo o impulso dado por Moscou ao processo de reconciliação na Palestina e está disposta a seguir contribuindo para promover uma solução global do conflito sobre uma base jurídica internacional conhecida."

continua após o anúncio

O conflito iniciado em outubro chega a quase cinco meses no próximo dia 7. Pelo menos 30 mil pessoas foram mortas até agora na Faixa de Gaza em bombardeios realizados pelo Exército israelense, em retaliação aos ataques do Hamas no dia 7 de outubro.

Em 24 de novembro, o Catar mediou um acordo entre Israel e o Hamas sobre uma trégua temporária e a troca de alguns prisioneiros e reféns, bem como a entrega de ajuda humanitária à Faixa de Gaza. O cessar-fogo foi prorrogado várias vezes e expirou em 1º de dezembro. Acredita-se que mais de 100 reféns ainda estejam detidos pelo Hamas em Gaza.

continua após o anúncio

A Rússia apelou repetidamente a ambas as partes para cessarem as hostilidades, afirmando que a solução de dois Estados aprovada pelo CSNU, que prevê a criação de um Estado palestino independente, é a única maneira para acabar com o conflito.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: