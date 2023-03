EUA convocam embaixador russo para esclarecer queda de drone norte-americano no Mar Negro

A reunião do embaixador russo Anatoly Antonov com altos funcionários americanos no Departamento de Estado ocorrerá esta tarde, disse Price edit

Reuters — Os Estados Unidos convocaram o embaixador da Rússia em Washington na terça-feira depois que um avião de combate Su-27 russo derrubou um drone militar americano sobre o Mar Negro, disse o porta-voz do Departamento de Estado Ned Price.

O embaixador dos EUA em Moscou transmitiu uma forte mensagem ao Ministério das Relações Exteriores da Rússia e as autoridades americanas tinham informado os aliados e parceiros sobre o incidente, disse Price aos repórteres em um briefing telefônico.

“Estamos nos envolvendo diretamente com os russos, novamente em níveis superiores, para transmitir nossas fortes objeções a esta interceptação insegura e não profissional, que causou a queda da aeronave não tripulada dos EUA”, disse Price.

“Estamos convocando o embaixador russo para o departamento onde transmitiremos esta mensagem”.

A reunião do embaixador russo Anatoly Antonov com altos funcionários americanos no Departamento de Estado ocorrerá esta tarde, disse Price, sem dizer quem do lado americano se reuniria.

Chamando o incidente de “violação descarada do direito internacional”, Price se recusou a dizer que resposta a embaixadora dos EUA Lynne Tracy em Moscou recebeu dos russos quando ela transmitiu o protesto de Washington.

Ele encaminhou repórteres ao Departamento de Defesa quando perguntado sobre o esforço para recuperar o drone abatido.

Um avião de caça russo Su-27 interceptou e atingiu a hélice de um avião de vigilância militar americano MQ-9 “Reaper” na terça-feira, fazendo com que ele caísse no Mar Negro, disse o Pentágono, no primeiro incidente desse tipo desde a invasão russa da Ucrânia, há mais de um ano.

Dois jatos Su-27 russos executaram o que o exército americano descreveu como uma interceptação imprudente do drone espião americano antes que um deles colidisse com ele.

