EUA: corrida para o Congresso é apertada; 'onda republicana' não se concretiza

Por Tim Reide e Nathan Layne (Reuters) - O controle do Congresso estava em jogo na manhã desta quarta-feira após as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, com muitas das disputas mais competitivas não convocadas, deixando incerto se os republicanos vão quebrar o controle tênue dos democratas no poder.

Em uma vitória crítica para o partido do presidente Joe Biden, o democrata John Fetterman derrubou uma cadeira no Senado dos EUA na Pensilvânia, derrotando o médico republicano Mehmet Oz e aumentando as chances de seu partido de ocupar a Câmara.

O clima na Casa Branca melhorou à medida que a noite avançava, com assessores antes nervosos permitindo que sorrisos surgissem em seus rostos e dizendo que os primeiros sinais para os democratas eram melhores do que o esperado. No Twitter, Biden postou uma foto sua parabenizando alguns dos vencedores democratas por telefone.

Na Câmara dos Deputados, os republicanos continuaram sendo os favoritos para conquistar uma maioria que lhes permitisse bloquear as prioridades de Biden enquanto lançavam investigações politicamente prejudiciais sobre seu governo e sua família.

No início da quarta-feira, os republicanos haviam conquistado seis cadeiras democratas na Câmara, projetou a Edison Research, uma a mais do que o mínimo necessário para assumir a Câmara.

Os republicanos terão o poder de bloquear a ajuda à Ucrânia se recuperarem o controle do Congresso, mas analistas dizem que é mais provável que diminuam ou reduzam o fluxo de defesa e assistência econômica.

Stuart Cole, macroeconomista-chefe da Equiti Capital, disse que o impasse partidário entre um presidente e o Congresso e uma Câmara controlada pelos republicanos provavelmente impediria qualquer aumento de impostos e limitaria os gastos do governo, o que pode significar que as taxas de juros não terão que subir tanto para conter a inflação. .

Celebração silenciosa

O líder republicano da Câmara, Kevin McCarthy, esperava comemorar uma vitória retumbante que o levaria ao cargo de presidente da Câmara.

Em vez disso, ele teve que se contentar com uma promessa a seus apoiadores: “Quando você acordar amanhã, seremos a maioria e a (presidente democrata) Nancy Pelosi estará em minoria”.

No entanto, apenas 13 das 53 corridas mais competitivas, com base em uma análise da Reuters dos principais analistas apartidários, foram decididas, levantando a perspectiva de que o resultado final pode não ser conhecido por algum tempo.

O partido que ocupa a Casa Branca quase sempre perde cadeiras nas eleições no meio do primeiro mandato de quatro anos de um presidente, e Biden tem lutado com baixa aprovação pública.

Mas as esperanças republicanas de uma "onda vermelha" de vitórias se desvaneceram quando os democratas mostraram uma surpreendente resiliência em várias corridas importantes. Os democratas foram projetados como vencedores em 11 das 13 disputas acirradas que foram decididas.

"Definitivamente não é uma onda republicana, com certeza", disse a senadora republicana Lindsey Graham à NBC em entrevista.

Pelosi disse em um comunicado: "Está claro que os membros e candidatos democratas da Câmara estão superando fortemente as expectativas em todo o país".

O ex-presidente republicano Donald Trump, que teve um papel ativo no recrutamento de candidatos republicanos para o Congresso e está insinuando uma terceira candidatura à presidência em 2024, teve resultados mistos.

Ele conquistou uma vitória em Ohio, onde o autor JD Vance ganhou uma cadeira no Senado para mantê-la nas mãos dos republicanos. Mas o apresentador de televisão e cirurgião cardíaco Mehmet Oz não conseguiu vencer sua corrida ao Senado da Pensilvânia.

Os aliados de Trump também estavam lutando nas eleições para o Senado do Arizona, Geórgia e Nevada, onde as cédulas ainda estavam sendo contadas.

Enquanto isso, o governador da Flórida, Ron DeSantis, que pode ser um dos principais adversários republicanos de Trump em 2024, aumentou seu crescente perfil nacional, derrotando o desafiante democrata Charlie Crist por quase 20 pontos percentuais, projetou Edison.

A raiva dos eleitores com a decisão da Suprema Corte de junho de derrubar o direito nacional ao aborto ajudou os democratas a conter suas perdas.

Senado

O Senado ainda estava em jogo, com as batalhas cruciais no Arizona, Geórgia e Nevada ainda em jogo.

A corrida para o Senado da Geórgia pode terminar no segundo turno em 6 de dezembro, possivelmente com o controle do Senado em jogo. Os democratas atualmente controlam o Senado 50-50 com a vice-presidente Kamala Harris capaz de quebrar quaisquer laços.

Trinta e cinco assentos no Senado , todos os 435 assentos na Câmara e três dúzias de eleições para governadores estavam nas urnas.

Mais de 46 milhões de americanos votaram antes do dia da eleição, seja por correio ou pessoalmente, de acordo com dados do Projeto Eleitoral dos EUA, e autoridades eleitorais estaduais alertam que a contagem dessas cédulas levará tempo.

(Os resultados das eleições ao vivo de todo o país estão aqui .)

A inflação alta e os direitos ao aborto foram as principais preocupações dos eleitores, mostraram pesquisas de boca de urna. O crime, um dos principais focos das mensagens republicanas nas últimas semanas da campanha, também foi uma questão importante.

Distritos competitivos

Ambas as partes conquistaram vitórias em distritos competitivos.

Autoridades locais relataram problemas isolados em todo o país, incluindo falta de papel em um condado da Pensilvânia. No condado de Maricopa, Arizona - um importante campo de batalha - um juiz rejeitou um pedido republicano para estender o horário de votação depois que algumas máquinas de apuração falharam.

Os problemas alimentaram alegações sem evidências entre Trump e seus apoiadores de que as falhas foram deliberadas.

Dezenas de candidatos republicanos ecoaram as falsas alegações de Trump de que sua derrota para Biden em 2020 se deveu a uma fraude generalizada, levantando temores entre os democratas de que eles possam interferir na corrida presidencial de 2024.

Na Pensilvânia, o candidato a governador republicano Doug Mastiano, que tentou anular os resultados das eleições do estado após a derrota de Trump, foi derrotado pelo democrata Josh Shapiro. Os governadores democratas também enfrentaram fortes desafios republicanos em Michigan e Wisconsin, dois estados que provavelmente permanecerão campos de batalha políticos na corrida presidencial de 2024.

Preocupações econômicas

Eleitores na Califórnia, Michigan e Vermont aprovaram referendos que consagram o direito ao aborto em suas constituições estaduais. O Kentucky profundamente conservador parecia prestes a rejeitar uma emenda constitucional que declararia que não havia direito ao aborto.

A principal questão que pesava sobre os democratas era a inflação anual teimosamente alta, que em 8,2% é a taxa mais alta em 40 anos.

Uma pesquisa Reuters/Ipsos esta semana descobriu que apenas 39% dos americanos aprovaram a maneira como Biden fez seu trabalho. Alguns candidatos democratas se distanciaram deliberadamente da Casa Branca à medida que a popularidade de Biden definhava.

As pesquisas de Trump são igualmente baixas, com apenas 41% dos entrevistados em uma pesquisa recente da Reuters/Ipsos dizendo que o viam favoravelmente.

