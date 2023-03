EUA: criadores do TikTok e legisladores democratas se opõem à proibição do aplicativo

Representante disse que "caça às bruxas xenófoba" motiva Congresso a buscar proibição do TikTok. "Proibir não é a resposta. Garantir que os dados dos americanos estejam seguros é" edit

Reuters - Criadores do TikTok e alguns legisladores democratas dos EUA se opuseram na quarta-feira a qualquer potencial proibição do aplicativo de compartilhamento de vídeo curto de propriedade chinesa, que é usado por mais de 150 milhões de americanos.

Na quinta-feira, o CEO do TikTok, Shou Zi Chew, testemunhará perante o Comitê de Energia e Comércio da Câmara dos Representantes dos EUA, em meio a crescentes pedidos de proibição devido a preocupações com a segurança nacional em um momento em que as relações entre Pequim e Washington se deterioraram.

>>> Biden decide banir o TikTok nos Estados Unidos se os donos chineses não venderem a empresa

Representantes como Jamaal Bowman, Mark Pocan e Robert Garcia, juntamente com criadores do TikTok, pediram, em uma coletiva de imprensa em Washington, uma legislação abrangente de privacidade que abordasse todas as grandes empresas de mídia social.

"Por que a histeria, o pânico e o direcionamento ao TikTok?", perguntou Bowman. "Vamos fazer a coisa certa aqui - uma reforma abrangente das mídias sociais no que se refere à privacidade e segurança."

Muitos legisladores dos EUA ainda querem que o TikTok seja banido por medo de que os dados dos usuários possam ser repassados ao governo chinês. Críticos temem que dados de usuários do TikTok nos Estados Unidos possam ser repassados ao governo chinês. Na semana passada, o TikTok disse que a administração do presidente Joe Biden exigiu que seus proprietários chineses se desfizessem de suas participações ou enfrentassem uma possível proibição.

Criadores falaram na quarta-feira sobre postar vídeos de bolos de confeitaria ou vender cartões de saudação para seguidores do TikTok. Alguns seguravam placas dizendo que o TikTok beneficia pequenas empresas. O TikTok afirma que 5 milhões de empresas usam o aplicativo.

O criador do TikTok, Jason Linton, usa o TikTok para compartilhar vídeos de seus três filhos adotivos em Oklahoma e interagiu com pessoas de todo o mundo.

"Estou pedindo aos nossos políticos - não tirem a comunidade que todos construímos - uma comunidade que dura, que ama", disse Linton na coletiva de imprensa.

>>> Reino Unido bane TikTok em aparelhos do governo

Pocan disse que uma "caça às bruxas xenófoba" está motivando alguns no Congresso a buscar a proibição do TikTok. "Proibir o TikTok não é a resposta. Garantir que os dados dos americanos estejam seguros é", disse ele.

O senador Ed Markey, um democrata, disse no plenário do Senado na quarta-feira que o TikTok é uma ameaça que precisa ser abordada, mas não é a única ameaça de vigilância aos jovens. Essa posição "está deliberadamente perdendo a floresta das grandes empresas de tecnologia pelas árvores do TikTok".

O senador democrata Mark Warner disse que dois senadores adicionais apoiaram sua legislação bipartidária com o republicano John Thune para dar à administração Biden novos poderes para proibir o TikTok.

"O Congresso precisa fornecer à administração as ferramentas para revisar e mitigar os danos causados por produtos de tecnologia estrangeira provenientes de nações adversárias", disse Warner.

