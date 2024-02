EUA: críticas de Lula a Israel não afetam parcerias com Washington

Washington reagiu aos comentários do presidente Lula, que sugeriu uma semelhança entre a guerra de Israel em Gaza e as atrocidades cometidas pelos nazistas edit

247 - Washington reagiu às críticas contundentes do presidente Lula à guerra de Israel contra a Palestina. Recentemente, o chefe de Estado sugeriu que a ação militar de Israel, que já matou mais de 29 mil palestinos, é comparável às ações da Alemanha nazista, desencadeando a ira de oficiais do governo de extrema direita israelense.

Segundo o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Matthew Miller, os EUA não concordam com as recentes declarações do presidente Lula.

"Nós já fomos bastante claros ao dizer que não acreditamos que houve um genocídio na Faixa de Gaza. Queremos que o conflito acabe o mais rápido possível. Queremos que aumente a assistência humanitária para os civis. Mas não concordamos com esses comentários", disse Miller, conforme citado pelo portal G1.

Ao mesmo tempo, Miller salientou que Washington e Brasília se envolvem em conjunto em diversas questões e que isso não vai mudar por conta da crise diplomática entre Brasil e Israel.

