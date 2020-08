EUA defendem reforçar arsenal nuclear em resposta à China

Sputnik – Mark Esper, secretário de Defesa norte-americano, afirma que os EUA devem agir de forma semelhante à China, que estaria dobrando seu estoque nuclear.

O secretário de Defesa norte-americano, Mark Esper, disse no sábado (29) que os EUA deveriam modernizar sua força nuclear como resposta às ações da China.

"À medida que a China comunista procura pelo menos dobrar o tamanho de seu arsenal nuclear, é essencial modernizar nossa força nuclear e manter a prontidão, para um Indo-Pacífico livre e aberto", disse ele.

Esper fez as observações após uma reunião com o ministro da Defesa japonês, Taro Kono. Após o encontro, o Departamento de Defesa dos EUA declarou que os dois países estavam preocupados "com as ações chinesas na região".

Em 22 de junho, a Rússia e os Estados Unidos iniciaram conversações em Viena, em uma tentativa de salvar o Tratado de Redução de Armas Estratégicas (Novo START ou START III), o último acordo que limita os arsenais nucleares dos dois países, que deverá expirar em fevereiro do próximo ano.

A China tem repetidamente recusado o convite para participar das conversações, frustrando as esperanças dos EUA de as tornar trilaterais.

