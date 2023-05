EUA deixam Ucrânia livre para decidir como se defender, diz Blinken sobre tentativa de assassinar Putin

Apoie o 247

TASS - Washington deixa a critério de Kiev como defender seu próprio território no conflito, disse o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, em entrevista ao Washington Post.

"Deixamos para a Ucrânia decidir como vai se defender e como vai tentar recuperar o território", disse ele, respondendo à pergunta de um repórter sobre a posição de Washington em relação às acusações da Rússia contra a Ucrânia de organizar o ataque de drones ao Kremlin.

Blinken acrescentou que o Departamento de Estado ainda não tem informações suficientes sobre esse incidente.

"É realmente difícil comentar ou especular sobre isso sem realmente saber quais são os fatos", explicou.

"Vi os relatórios; não posso validá-los de forma alguma. Simplesmente não sabemos", acrescentou o funcionário.

Anteriormente, a assessoria de imprensa do Kremlin anunciou que Kiev tentou um ataque de drone na residência do presidente russo esta noite. Dois drones foram apontados para o Kremlin. As agências militares e de segurança russas os desativaram prontamente. Vladimir Putin não se machucou e continua trabalhando normalmente. O Kremlin vê o incidente como um ataque terrorista planejado e uma tentativa de assassinato do presidente russo. A Rússia reserva-se o direito de tomar medidas de resposta quando e como considerar necessário.

