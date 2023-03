EUA desenvolveram plano de guerra contra o Irã durante a administração Trump

Washington planejou as ações a conduzir durante uma hipotética guerra com o Irã em 2018 e 2019, mas não ficou claro quanto dinheiro foi gasto edit

Sputnik - Segundo a mídia, Washington planejou as ações a conduzir durante uma hipotética guerra com o Irã em 2018 e 2019, mas não ficou claro quanto dinheiro foi gasto.

As Forças Armadas dos EUA alocaram gastos para um plano de contingência secreto relativo a um plano de guerra com o Irã, revela um manual de orçamento secreto do Pentágono que lista programas especiais e de emergência, e divulgado na quarta-feira (1º) pelo portal The Intercept.

O plano de contingência, que tem o codinome Support Sentry, foi financiado em 2018 e 2019, de acordo com o manual, que foi produzido para o ano fiscal de 2019, entre 1º de outubro de 2018 e 30 de setembro de 2019. Ele classifica o Support Sentry como um CONPLAN, ou plano conceitual iraniano, um amplo plano de contingência para a guerra que o Pentágono desenvolve em antecipação a uma crise potencial.

No entanto, não ficou claro no documento o quanto o Pentágono gastou com o plano naqueles anos, com John Moore, major e porta-voz do Comando Central dos EUA (CENTCOM, na sigla em inglês), recusando também dizer se o programa ainda está em vigor.

"Por uma questão de política, nós não comentamos planos numerados. O Irã continua sendo a principal fonte de instabilidade na região e é uma ameaça para os Estados Unidos e nossos parceiros. Estamos constantemente monitorando os fluxos de ameaças em coordenação com nossos parceiros regionais, e não hesitaremos em defender os interesses nacionais dos Estados Unidos na região", afirmou.

O programa aponta para um cada vez maior apoio dos militares americanos à postura agressiva de Israel em relação ao Irã.

"Israel pode e deve fazer o que for preciso para lidar com [o Irã] e nós os protegemos", disse Tom Nides, embaixador dos EUA em Israel, na semana anterior.

