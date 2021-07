EUA devem parar com sua "diplomacia de mentiras”, diz porta-voz chinês

Rádio Internacional da China - O Departamento de Estado norte-americano publicou recentemente seu relatório anual sobre tráfico humano, dizendo que a China e outros 16 países não atingiram o padrão mínimo para impedir este problema e ainda contam com o fenômeno do trabalho forçado.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, disse na quarta-feira (8) à imprensa que os Estados Unidos devem parar com sua “diplomacia de mentiras”. A parte chinesa se opõe firmemente à difamação feita no relatório.

Segundo o porta-voz, o chamado “trabalho forçado na China” é uma coisa completamente inventada. Além disso, neste relatório de mais de 600 páginas, os norte-americanos usam menos de meia página para descrever seus próprios problemas, claramente aplicando mais uma vez padrões duplos, ironizou o porta-voz.

