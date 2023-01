EUA devem pedir desculpas e pagar indenizações às Ilhas Marshall, diz mídia chinesa

EUA fizeram testes nucleares de grande escala no arquipélago nas décadas 1940 e 1950 edit

Rádio Internacional da China - Recentemente mais de cem organizações de controle de armas e de proteção ambiental enviaram correspondências ao governo dos Estados Unidos, exigindo pedido de desculpas e pagar indenizações às Ilhas Marshall pelos testes nucleares de grande escala realizada nas décadas 1940 e 1950. Trata-se de um pedido por justiça da comunidade internacional e crítica coletiva aos EUA.

Formadas por mais de mil ilhas no Oceano Pacífico, as Ilhas Marshall estão localizadas na Oceania. Segundo o jornal Los Angeles Times, os EUA realizaram 67 testes nucleares entre 1946 e 1958. Em 1º de março de 1954, Washington detonou a mais poderosa arma nuclear da história nas Ilhas Marshall. Tudo isso causou perdas irreparáveis no ecossistema local.

Além disso, os EUA ainda despejaram mais de 130 toneladas de solo nuclear contaminado nas Ilhas Marshall. O aterro de resíduos nucleares é chamado de "túmulo" pela população local. Quando o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, visitou a nação insular do Pacífico Sul em 2019, ele expressou preocupação de que contaminantes nucleares possam vazar para o mar.

