EUA devem tratar com respeito e igualdade as nações insulares, diz mídia chinesa

Rádio Internacional da China - A Embaixada dos EUA nas Ilhas Salomão reabriu após 30 anos de fechamento. O Departamento de Estado dos EUA emitiu uma declaração, dizendo que quer enviar mais pessoal diplomático para a região do Pacífico a fim de vincular os projetos e recursos dos EUA às necessidades locais.

Se esta for uma oportunidade para os EUA realmente ajudarem as ilhas do Pacífico e criarem sinergia internacional para promover seu desenvolvimento, é sem dúvida uma coisa boa. Mas muitos analistas de mídias ocidentais enxergam de forma diferente, vendo isso como o último movimento de Washington para "contrabalançar a China" e "acelerar sua presença na Ásia-Pacífico".

Em 1988, os Estados Unidos abriram oficialmente sua embaixada nas Ilhas Salomão, tendo como uma de suas razões a "preocupação" com a influência soviética no Pacífico. Após o colapso da União Soviética, a embaixada dos EUA chegou ao fim em 1993.

Por quase 30 anos desde então, a região do Sul do Pacífico tem sido impopular no mapa geopolítico dos EUA.

Em 2022, a situação mudou. Em abril do ano passado, a China e as Ilhas Salomão assinaram um acordo-quadro de cooperação em matéria de segurança para promover a estabilidade social e a paz e a segurança a longo prazo nas Ilhas Salomão. Entretanto, esta cooperação perfeitamente normal entre dois países soberanos tem atiçado os nervos da diplomacia estadunidense.

Por um lado, os EUA uniram forças com a Austrália para manchar a cooperação de segurança entre a China e as Ilhas Salomão, por outro, o coordenador de Assuntos Indo-Pacíficos da Casa Branca, Kurt Campbell, foi encarregado de viajar para as Ilhas Salomão com o intuito de tentar bloquear a cooperação com a China. Além disso, Washington ainda sediou a primeira Cúpula EUA-Países Insulares do Pacífico.

Mas será que Washington alguma vez já se preocupou realmente com o desenvolvimento das nações insulares? Alguma vez os tratou como parceiros iguais?

Em junho do ano passado, uma jornalista das Ilhas Salomão publicou um artigo no jornal New York Times, dizendo que “ao percorrer as ilhas, não vi nenhum patrimônio dos EUA, mas encontrei o hospital principal e um estádio em construção, ambos trabalhos chineses”. A jornalista questionou se os EUA está em posição de criticar a cooperação com a China.

A sinceridade é o fundamento da cooperação entre as nações. Os países insulares do Pacífico não querem se tornar peões e vítimas no jogo das grandes potências. Quando Washington reabriu sua embaixada nas Ilhas Salomão, os diplomatas estadunidenses deveriam ter prestado o devido respeito e tratado com igualdade as nações insulares.

