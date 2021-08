EUA divulgam documento sobre rastreamento da Covid-19 sem credibilidade e base científica, aponta mídia chinesa

"Relatório de investigação de rastreamento da origem do novo coronavírus" acredita que as duas possibilidades da origem do novo coronavírus na natureza e no vazamento laboratorial não podem ser descartadas edit

Rádio Internacional da China - Os EUA divulgaram o chamado "relatório de investigação de rastreamento da origem do novo coronavírus" nesta sexta-feira (27), o qual acredita que as duas possibilidades da origem do novo coronavírus na natureza e no vazamento laboratorial não podem ser descartadas. O relatório difama a China, afirmando que o país obstruiu investigações internacionais e se recusou a compartilhar informações. A China se opõe firmemente e condena veementemente esta posição.

Em relação a isso, a embaixada da China nos EUA divulgou uma declaração e afirmou que o relatório foi elaborado pela agência de inteligência dos EUA, e não tem nenhuma cientificidade e credibilidade. O rastreamento da origem do novo coronavírus é uma questão científica e só deve ser estudada por cientistas, e não por especialistas em inteligência. Os EUA afirmam que o lado chinês não é transparente, o que é claramente uma maneira para encontrarem uma desculpa para a promoção dessa politização. A atitude aberta e transparente da China na questão do rastreamento também foi totalmente afirmada por especialistas internacionais.

Segundo a declaração, o comportamento dos EUA só causará interferência e danos ao rastreamento internacional e à cooperação no combate à pandemia no âmbito global, o que foi amplamente oposto pela comunidade internacional. Além disso, a China sempre apoiou e continuará participando do rastreamento científico, e se opõe à manipulação política. A segunda fase do rastreamento deve ser totalmente estendida com base na primeira fase, e o trabalho deve ser realizado em vários países e locais no mundo, para que a verdade possa realmente ser encontrada.

Tradução: Cecília Ma

Revisão: Gabriela Nascimento

