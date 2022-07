EUA divulgam primeira imagem do Telescópio Espacial James Webb

Apoie o 247

ICL

Xinhua - O presidente dos EUA, Joe Biden, divulgou uma das primeiras imagens do Telescópio Espacial James Webb em um evento de pré-visualização na Casa Branca na segunda-feira.



Esta primeira imagem do Webb é a imagem infravermelha mais profunda e nítida do universo distante até hoje, disse a NASA.



Esta imagem do aglomerado de galáxias SMACS 0723 é preenchida com milhares de galáxias, incluindo os objetos mais fracos já observados no infravermelho, que apareceram na visão de Webb pela primeira vez, disse a NASA.



A imagem com centenas de manchas, listras, espirais e redemoinhos de branco, amarelo, laranja e vermelho é apenas "uma pequena partícula do universo", disse o administrador da NASA, Bill Nelson.



O Webb foi lançado do Centro Espacial da Guiana em Kourou, Guiana Francesa, em 25 de dezembro de 2021, para investigar estruturas e origens do universo.



Webb é o maior e mais poderoso telescópio de ciência espacial da NASA já construído. Com um espelho primário de 6,5 metros, o grande telescópio infravermelho estudará todas as fases da história cósmica, desde dentro do sistema solar até as galáxias observáveis ​​mais distantes do universo primitivo, disse a NASA.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE