EUA dizem que apoio da China à Rússia sobre a Ucrânia a coloca no 'lado errado da história'

247 - “A China afirma ser neutra, mas seu comportamento deixa claro que ainda está investindo em laços estreitos com a Rússia”, disse um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, informa o jornal The Guardian.

Washington estava “monitorando de perto a atividade da China”, incluindo como, quase quatro meses após a guerra da Rússia na Ucrânia, o gigante asiático “ainda ecoava a propaganda russa em todo o mundo” e sugerindo que as atrocidades de Moscou na Ucrânia foram “encenadas”, disse a autoridade.

“As nações que estão do lado de Vladimir Putin inevitavelmente se encontrarão no lado errado da história.”

O Ocidente adotou sanções sem precedentes contra a Rússia em retaliação à invasão da Ucrânia, e Moscou considera que a Europa e os Estados Unidos causaram uma desaceleração econômica global.

Moscou também está procurando novos mercados e fornecedores para substituir as grandes empresas estrangeiras que deixaram a Rússia após a invasão.

A União Europeia e os EUA alertaram que qualquer apoio de Pequim à guerra da Rússia, ou ajuda a Moscou para evitar sanções ocidentais, prejudicaria as relações.

