EUA dizem que apreenderam armas iranianas destinadas aos Houthis

(Sputnik) - O Comando Central dos EUA (CENTCOM, na sigla em inglês) anunciou nesta terça-feira (16) que apreendeu na semana passada supostas armas iranianas que estavam a caminho para reabastecer o grupo Houthi no Iêmen.

'Em 11 de janeiro de 2024, enquanto realizava uma verificação de bandeira, forças navais do CENTCOM dos EUA conduziram uma apreensão noturna de um dhow realizando transporte ilegal de ajuda letal avançada do Irã para reabastecer as forças Houthi no Iêmen como parte da campanha contínua dos Houthis de ataques contra navegação mercante internacional', disse o CENTCOM em um comunicado à imprensa.

SEALs da Marinha dos EUA abordaram a embarcaão perto da costa da Somália e apreenderam componentes de mísseis balísticos e de cruzeiro fabricados no Irã, incluindo propulsão, orientação e ogivas para mísseis balísticos de médio alcance (MRBMs) e mísseis de cruzeiro antinavio (ASCMs), disse o comunicado.

Dois membros dos SEAL envolvidos na operação permanecem desaparecidos no mar, confirmou o comando.

O Comando Central disse que as mesmas armas foram usadas pelos Houthis para atacar navios que transitavam pelo Mar Vermelho.

Esta foi a primeira apreensão de armas convencionais letais avançadas fornecidas pelo Irã aos Houthis desde que o grupo começou a atacar navios mercantes em novembro em resposta à guerra de Israel em Gaza, afirmou o comunicado.

O Irã nega o envio de armas aos Houthis. Também rejeitou as alegações do Ocidente sobre o envolvimento do Irã nos ataques dos Houthis a navios mercantes no Mar Vermelho, dizendo que o grupo está agindo por conta própria.

