EUA dizem que China pode ter implantado armas capazes de alcançar suas bases no Pacífico

Sputnik - A China conseguiu alcançar grandes progressos no desenvolvimento de armas hipersônicas e pode já ter instalado mísseis capazes de atingir bases norte-americanas no oceano Pacífico, disse a Agência de Inteligência dos EUA citada pela Bloomberg.

Pequim também estaria desenvolvendo um míssil balístico intercontinental com uma ogiva de deslizamento hipersônico, que vem sendo testado desde 2014, afirmou nesta sexta-feira (10) Paul Freisthler, cientista-chefe da divisão de análise da instituição. Em julho de 2021, a arma provou que podia dar a volta ao mundo, acrescentou.

China "avançou espetacularmente no desenvolvimento de tecnologias e capacidades de mísseis hipersônicos convencionais e nucleares através de investimentos, desenvolvimento, testes e implantações intensas e focalizadas", observou Freisthler.

Segundo o especialista, a Academia de Aerodinâmica da China afirma que opera pelo menos três túneis de vento hipersônicos capazes de funcionar a velocidades de Mach 8, 10 e 12.

Recentemente, o senador norte-americano Roger Wicker disse em uma audiência no Congresso dos EUA que "a Rússia desenvolveu novas armas nucleares diferentes de tudo o que existe no arsenal dos Estados Unidos, incluindo torpedos autônomos transoceânicos de propulsão nuclear e mísseis de cruzeiro intercontinentais. Estas são armas contra as quais não temos defesa".

