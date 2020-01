EUA dizem que não pretendem retirar logo suas tropas da Síria

247 - "Os Estados Unidos não têm planos de retirar suas forças militares da Síria em um futuro próximo", disse James Jeffrey em um vídeo informativo na quinta-feira (31).

O representante norte-americano, para não mencionar os ataques às posições do exército sírio por terroristas, alegou que os ataques lançados pelo exército sírio em Idlib mostram que Damasco "tenta alcançar a vitória militar e não está disposto a buscar soluções políticas".

Em outubro do ano passado, o presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou a evacuação de praticamente todas as tropas da Síria, num momento em que o conflito entre o exército turco e as milícias curdas estava em agravamento.

As informações são do site iraniano HispanTV