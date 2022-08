EUA dizem que não querem prejudicar o povo russo

O Departamento de Estado dos EUA declara que país não tem divergências com os cidadãos da Rússia edit

TASS - As autoridades norte-americanas não querem que suas sanções antirrussas prejudiquem o povo da Rússia, disse um porta-voz adjunto do Departamento de Estado a repórteres, comentando o apelo de Kiev ao G7 para que pare de emitir vistos para todos os cidadãos russos.

"Sobre qualquer proibição de visto, deixamos muito claro que pretendemos que nossas ações não prejudiquem ou tenham impacto significativo sobre o povo russo. Não é com disso que discordamos", disse Vedant Patel, vice-porta-voz principal do Bureau de Relações Públicas Globais.

O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, disse anteriormente em entrevista ao Washington Post que os países ocidentais deveriam proibir a entrada de todos os russos. A primeira-ministra da Estônia, Kaja Kallas, por sua vez, pediu aos países da União Europeia (UE) que proíbam a emissão de vistos de turista para cidadãos russos. Segundo ela, visitar a Europa é um privilégio e não um direito humano. O Ministério das Relações Exteriores da Finlândia afirmou que o país poderia introduzir restrições se um grande número de russos procurasse viajar para outros países europeus usando vistos emitidos pela Finlândia.

O porta-voz da presidência da Rússia, Dmitry Peskov, disse, comentando essas iniciativas, que não adianta tentar isolar a Rússia e os russos. Segundo Peskov, alguns países esquecem tudo por causa de sua atitude hostil em relação a Moscou. O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, criticou Kallas por sua declaração baseada no nazismo e enfatizou que a iniciativa de Zelenksy é remancescente do pensamento de Adolf Hitler.

