EUA dizem que não vão sequer considerar propostas russas para conter avanço da Otan

Apoie o 247

ICL

247 - Washington não vai sequer considerar propostas russas para proibir a expansão da Otan para o Leste Europeu, afirmou o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price, nesta segunda-feira (11).

A declaração vem em meio às negociações entre EUA e Rússia, em Genebra, para aliviar as tensões em relação à questão ucraniana. Putin exige o não-avanço da Otan para o país vizinho, e os EUA ameaçam com sanções caso as tropas russas na região da fronteira não sejam retiradas.

De acordo com Price, os diplomatas americanos estão dispostos a aceitar acordos recíprocos sobre mísseis e transparência quanto aos movimentos de tropas.

PUBLICIDADE

“Fomos firmes, no entanto, ao rejeitar propostas de segurança que ouvimos de Moscou que simplesmente não tem jeito (non-starters) para os Estados Unidos”, disse ele. “Não permitiremos, por exemplo, que ninguém feche a política de ‘Portas Abertas’ da Otan, que sempre foi central para a aliança.”

Reunião entre Otan e Rússia está prevista para quarta-feira (12). (Com informações do RT).

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE