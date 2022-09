EUA dizem que Rússia sofrerá consequências catastróficas se usar armas nucleares na Ucrânia

Apoie o 247

KIEV, 25 de setembro (Reuters) - Os Estados Unidos alertaram neste domingo para "consequências catastróficas" se Moscou usar armas nucleares na Ucrânia, depois que o ministro das Relações Exteriores da Rússia disse que regiões que realizam referendos amplamente criticados obteriam proteção total se anexadas por Moscou.

As votações em quatro regiões do leste da Ucrânia, destinadas a anexar o território, foram realizadas pelo terceiro dia no domingo. O parlamento russo pode avançar para formalizar a anexação dentro de dias.

Ao incorporar as áreas de Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia à Rússia, Moscou poderia retratar os esforços para retomá-los como ataques à própria Rússia, um aviso a Kiev e seus aliados ocidentais.

O conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, disse no domingo que os Estados Unidos responderiam a qualquer uso russo de armas nucleares contra a Ucrânia e que havia explicado a Moscou as "consequências catastróficas" que enfrentaria.

"Se a Rússia cruzar essa linha, haverá consequências catastróficas para a Rússia. Os Estados Unidos responderão decisivamente", disse Sullivan ao programa de televisão "Meet the Press" da NBC.

O último alerta dos EUA seguiu-se a uma ameaça nuclear velada feita na quarta-feira pelo presidente Vladimir Putin, que disse que a Rússia usaria qualquer arma para defender seu território.

Questionado se a Rússia teria motivos para usar armas nucleares para defender regiões anexadas, Lavrov disse que o território russo, incluindo o território "consagrado ainda mais" na Constituição da Rússia no futuro, "está sob a proteção total do Estado".

