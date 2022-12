EUA dizem ser 'impossível' monitorar armas enviadas à Ucrânia e planejam mandar tropas para fazê-lo

"O monitoramento do uso final é realmente complexo agora", afirmou uma porta-voz do Departamento de Defesa do Gabinete do Inspetor-Geral edit

Sputnik - Os militares dos Estados Unidos estão considerando o envio de tropas para a Ucrânia no que está sendo retratado como um esforço para monitorar a enorme quantidade de armamentos que está sendo fornecida aos militantes ucranianos.

Citando funcionários anônimos norte-americanos, a NBC News descreve a potencial implantação das tropas como um esforço para evitar "a pressão de responsabilidade dos republicanos da Câmara" dos Representantes que prometeram acabar com o "cheque em branco" da administração Biden ao regime Zelensky.

O Pentágono alegadamente já tem dezenas de tropas dos EUA na Ucrânia, incluindo o que eles dizem ser "um número muito pequeno" que afirmam que "já estão designados para garantir que as armas cheguem aos seus destinatários".

Mas funcionários anônimos dos EUA apontam que esses militares foram capazes de monitorar as armas em apenas dois locais nos arredores de Kiev.

Os funcionários dos Estados Unidos anteriormente tinham afirmado que monitorar efetivamente as grandes quantidades de armamento fabricado nos EUA sendo enviado em grandes quantidades para a Ucrânia está simplesmente além de suas capacidades.

"O monitoramento do uso final é realmente complexo agora", afirmou uma porta-voz do Departamento de Defesa do Gabinete do Inspetor-Geral. "Não poderíamos fazer isso agora", afirmou Sara Jacobs, integrante do Comitê de Serviços Armados da Câmara.

"Não temos mobilidade suficiente dentro do país para realmente sermos capazes de fazê-lo".

