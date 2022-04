EUA e aliados vão impor mais sanções a autoridades e empresas russas na quarta-feira

Apoie o 247

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos e seus aliados irão impor uma nova rodada de sanções amplas relacionadas à Rússia nesta quarta-feira, afirmou uma fonte familiarizada com o anúncio planejado à Reuters.

As sanções irão proibir novos investimentos na Rússia, aumentar limitações a instituições financeiras e empresas estatais no país, e serão destinadas a autoridades governamentais russas e suas famílias, afirmou uma fonte na terça-feira.

"Amanhã, os EUA irão anunciar, em coordenação com o G7 e a UE, um pacote adicional amplo de medidas de sanções que irá impor custos significativas à Rússia e irá encaminhar o país ainda mais no caminho do isolamento financeiro, econômico e tecnológico", disse a fonte.

As medidas que serão impostas na quarta-feira irão "degradar instrumentos importantes do poder estatal russo, vão impor danos econômicos agudos e imediatos sobre a Rússia, e responsabilizar a cleptocracia russa que financia e apoia a guerra de Putin", afirmou a fonte.

As ações que estão sendo elaboradas serão tomadas em sintonia com os países do G7 e a União Europeia, afirmou a fonte, demonstrando a determinação e a união do Ocidente para impor custos sem precedentes à Rússia por sua guerra contra a Ucrânia.

A guerra e as sanções ocidentais aplicadas como reação estão afetando a economia russa, que pode contrair até 15%, segundo especialistas.

A Rússia diz que iniciou uma "operação militar especial" na Ucrânia em 24 de fevereiro para desmilitarizar e "desnazificar" o país que o presidente Vladimir Putin considera um Estado ilegítimo. A posição do Kremlin é rejeitada pela Ucrânia, uma democracia parlamentar, e pelo Ocidente, como um pretexto para uma invasão não-provocada.

