EUA e Arábia Saudita discutem sobre soluções para terminar o conflito em Gaza

Reuters - O secretário de Estado, Antony Blinken, chegou a Riad, capital da Arábia Saudita, em mais uma viagem à região do Oriente Médio. A reunião de Blinken com o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman durou cerca de duas horas.

O porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, disse que Blinken e o príncipe herdeiro saudita discutiram a coordenação regional para alcançar “um fim duradouro” para a crise. “O secretário sublinhou a importância de atender às necessidades humanitárias em Gaza e de evitar uma maior propagação do conflito”, disse Miller num comunicado.

Blinken não respondeu às perguntas dos repórteres ao retornar ao hotel.

A oferta de cessar-fogo, entregue ao Hamas na semana passada por mediadores do Catar e do Egito, aguarda uma resposta do movimento de resistência, cujos dirigentes dizem querer mais garantias de que a guerra que já dura quatro meses terminará.

“Impossível dizer se conseguiremos um avanço, ou quando conseguiremos um avanço”, disse um alto funcionário dos EUA aos repórteres durante o voo para a capital saudita. "A bola agora está no campo do Hamas."

Blinken também pretende obter apoio para os planos dos EUA para o que se seguiria a uma trégua: reconstruir e administrar Gaza e, em última análise, para um Estado palestino - que Israel agora rejeita - e para os países árabes normalizarem os laços com Israel.

Washington também procura evitar uma nova escalada em outras partes do Oriente Médio, após dias de ataques aéreos dos EUA contra grupos armados pró-Irã em toda a região.

Miller disse que Blinken e o príncipe herdeiro discutiram a necessidade urgente de reduzir as tensões regionais.

Em Londres, o ministro da Defesa britânico, Grant Shapps, disse ao parlamento que os ataques aéreos esgotaram a capacidade dos Houthis do Iêmen de atacar os navios do Mar Vermelho, mas a ameaça "não foi totalmente diminuída".

Enquanto isso, Israel ameaça realizar um novo ataque terrestre a Rafah, uma pequena cidade na fronteira sul com o Egito, onde mais de metade dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza vivem agora, a maioria em tendas improvisadas.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em visita às tropas na segunda-feira, disse que as forças israelenses mataram ou feriram mais da metade das forças combatentes do Hamas e continuariam até a "vitória total".

O alto funcionário do Hamas, Sami Abu Zuhri, refutou Netanyahu como "jogando o jogo de obter vitórias delirantes" diante da resistência contínua.

A proposta de cessar-fogo, tal como descrita por fontes próximas das conversações, prevê uma trégua de pelo menos 40 dias, durante a qual o Hamas libertaria os civis entre os restantes reféns que mantém, seguida de fases posteriores de entrega de soldados e corpos.

A única trégua até agora durou uma semana em novembro.

