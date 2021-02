EUA e Canadá concordam em combater influência da China e modernizar o NORAD

Canadá e Estados Unidos concordaram em coordenar ações para combater a influência da China e modernizar o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD), além de enfrentar as alterações climáticas edit

Sputnik - O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou nesta terça-feira (23), após reunião virtual com o primeiro -ministro do Canadá, Justin Trudeau, que ambos os países decidiram combater influência da China e modernizar o NORAD (Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte )

"Nós [...] concordamos em modernizar o [NORAD]", disse Biden durante uma entrevista coletiva após a conclusão da reunião nesta terça-feira (23). "Vamos lançar um diálogo expandido entre os EUA e o Canadá para cobrir questões relacionadas à segurança continental, ao desenvolvimento econômico e social e à governança ártica".

Biden também detalhou que os EUA e o Canadá ampliarão a coordenação mútua para conter a influência da China.

"Vindo na esteira da reunião do G7 na sexta-feira [19] passada, foi uma oportunidade para o primeiro-ministro Trudeau e eu explorarmos nossa parceria bilateral para reforçar e ajudar a impulsionar questões preocupantes em nosso hemisfério e globalmente, o que inclui a coordenação de nossas abordagens para melhor competir com China e para enfrentar ameaças aos nossos interesses e valores", disse Biden, acrescentando que a reunião bilateral foi muito produtiva.

O presidente norte-americano disse que Washington trabalhará com o Canadá para libertar dois canadenses atualmente detidos na China. Os países também concordaram em lançar fóruns para lidar com questões mútuas relacionadas ao crime internacional e às mudanças climáticas, disse Biden. O fórum de mudança climática será uma reunião ministerial de alto nível que trabalhará para alinhar as políticas e metas bilaterais.

Os dois líderes concordaram ainda em trabalhar juntos para prevenir ameaças biológicas por meio do fortalecimento da Organização Mundial da Saúde (OMS), cooperando com parceiros globais contra a disseminação de armas de destruição em massa e trabalhar em estreita colaboração para fortalecer a segurança da cadeia de abastecimento.

