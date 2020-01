EUA e China assinam 1ª fase de acordo comercial

Representantes de Washington afirmam que o acordo deverá levar a China a aumentar a compra de produtos agrícolas estadunidenses em US$ 50 bilhões anualmente (medida que poderá afetar os produtos rurais brasileiros) e também acarretar na compra adicional de US$ 200 bilhões em produtos dos Estados Unidos nos próximos dois anos. edit

Sputnik - Os Estados Unidos e a China assinaram nesta quarta-feira (15) a primeira fase de um acordo para encerrar a guerra comercial em curso entre as duas maiores economias do mundo.

A cerimônia de assinatura do memorando de 86 páginas ocorreu na Casa Branca e contou com a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do vice-primeiro-ministro da China, Liu He.

Representantes de Washington afirmam que o acordo deverá levar a China a aumentar a compra de produtos agrícolas estadunidenses em US$ 50 bilhões anualmente (medida que poderá afetar os produtos rurais brasileiros) e também acarretar na compra adicional de US$ 200 bilhões em produtos dos Estados Unidos nos próximos dois anos.

Trump afirmou, também nesta quarta-feira, que manterá suas tarifas contra a China até que seja concluída uma nova fase do acordo comercial.

"Estamos deixando as tarifas atuais [...], mas eu concordarei em removê-las se pudermos definir a fase dois. Então, eu as deixo em vigor [...], mas todas elas serão removidas assim que terminarmos a fase dois", disse Trump antes de assinar o acordo.

O presidente acrescentou que não espera que uma terceira fase seja necessária para encerrar tarifas adicionais que Washington e Pequim aplicaram reciprocamente.

"Este acordo não é direcionado ou afeta os direitos e interesses legais de qualquer país terceiro. Está em conformidade com as regras da Organização Mundial do Comércio [...] É um acordo que beneficia os Estados Unidos, a China e o mundo, o que trará crescimento econômico e paz mundial", disse o vice-premiê chinês, Liu He, na cerimônia da Casa Branca.