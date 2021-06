EUA e China discutem relações comerciais de forma "franca"

O ministro do Comércio da China, Wang Wentao, e sua colega estadunidense, Gina Raimondo, tiveram uma conversa telefônica abrindo perspectivas de negociação no plano comercial edit

Sputnik - O ministro do Comércio da China, Wang Wentao, e sua colega estadunidense, Gina , conversaram nesta quarta-feira (9), com o objetivo de trocar opiniões sobre o comércio entre os dois países, informou a televisão estatal chinesa CCTV.

Segundo a emissora, os dois lados tiveram uma discussão franca e pragmática sobre questões de interesse mútuo, sublinhando a importância do diálogo entre os EUA e China no âmbito do comércio. Eles também concordaram em promover o desenvolvimento saudável da cooperação prática no comércio e investimento e em resolver racionalmente as diferenças existentes.

Vale destacar que a conversa ocorreu após o Senado dos EUA ter aprovado um plano de US$ 250 bilhões (R$ 1.259 bilhões) para manter a competitividade tecnológica com a China. Entretanto, segundo a Administração Geral das Alfândegas chinesa, o comércio entre os dois países aumentou 52,3%, para US$ 279,64 bilhões (R$ 1.416 bilhões), nos primeiros cinco meses de 2021 em comparação com o ano anterior

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.