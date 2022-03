EUA e China se reúnem nesta segunda-feira para discutir sobre situação na Ucrânia

Apoie o 247

247 - Uma delegação dos EUA se reunirá nesta segunda-feira (14) em Roma com representantes da China, anunciou a Casa Branca.

Conforme detalhado, o lado dos EUA será chefiado pelo Conselheiro de Segurança Nacional da Presidência dos EUA, Jake Sullivan, e incluirá funcionários do Conselho de Segurança Nacional e do Departamento de Estado. Por sua vez, a delegação chinesa será liderada pelo membro do Birô Político do Partido Comunista Chinês e diretor do Escritório da Comissão de Relações Exteriores, Yang Jiechi.

Durante as negociações, "os dois lados discutirão os esforços em andamento para gerenciar a competição entre nossos dois países e […] o impacto da guerra da Rússia contra a Ucrânia na segurança regional e global", disse o comunicado da Casa Branca. A nota especifica que a reunião é necessária para "manter as linhas de comunicação abertas" entre Washington e Pequim.

Neste domingo, o governo estadunidense fez ameaças à China, ao afirmar que medidas do país socialista asiático para tentar ajudar a Rússia a evitar sanções ocidentais terão "consequências absolutas".

Por sua vez, o Ministério das Relações Exteriores da China confirmou a reunião desta segunda-feira indicando que o objetivo do encontro é a "troca de pontos de vista sobre questões regionais".

Além do encontro com Yang, Sullivan também se reunirá com Luigi Mattiolo, conselheiro diplomático do primeiro-ministro italiano Mario Draghi. Ambos trabalharão para coordenar "uma resposta internacional forte e unida à guerra escolhida pelo presidente [Vladímir] Putin", diz a Casa Branca.

