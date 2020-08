EUA e China voltam a conversar e abrem porta para progresso em acordo comercial

O representante de Comércio dos EUA, Robert Lighthizer, e o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, conversaram por telefone com o vice-premiê chinês Liu He nesta segunda-feira. Os dois lados viram que é possível progredir em acordo e evitar a guerra comercial edit

247 - Representante de Comércio dos EUA, Robert Lighthizer, e o Secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, conversaram por telefone com o vice-premiê chinês Liu He sobre a primeira fase do acordo comercial entre os dois países. Ao final, as partes declararam que "veem o progresso e estão comprometidas em tomar as medidas necessárias para garantir o sucesso do acordo."

“As partes discutiram as medidas que a China tem dado para efetivar as mudanças estruturais exigidas pelo Acordo, o que garantirá maior proteção dos direitos de propriedade intelectual, removerá impedimentos às empresas norte-americanas nas áreas de serviços financeiros e agrícolas e removerá os transferência forçada de tecnologia ”, diz um comunicado, publicado no site do Escritório do Representante Comercial dos EUA.

O texto diz ainda que“ as partes também discutiram aumentos significativos nas compras de produtos norte-americanos pela China, bem como futuras ações necessárias para implementar o acordo. "

Enquanto isso, o Ministério do Comércio chinês observou que Pequim e Washington “mantiveram um diálogo construtivo sobre o fortalecimento da coordenação das políticas macroeconômicas dos dois países” e a implementação da primeira fase do tratado. "Ambas as partes concordaram em criar as condições e a atmosfera para continuar promovendo a implementação da primeira fase do acordo econômico e comercial entre a China e os Estados Unidos", disseram, segundo informações da RT.

