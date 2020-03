EUA e Colômbia estão preparando mercenários para 'desestabilizar' Venezuela, diz ministro da Defesa

"Denuncio mais uma vez a conspiração que está sendo tecida a partir do vizinho Estado falido, apoiado pelos EUA, preparando mercenários para desestabilizar o país. Há detidos e o Ministério Público está investigando", afirmou o ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López edit

Sputnik - O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmou que os governos da Colômbia e dos EUA estão preparando operações para desestabilizar o país.

"Tráfico de armas? Tráfico de drogas? Colômbia? Isto é tudo a mesma coisa. Denuncio mais uma vez a conspiração que está sendo tecida a partir do vizinho Estado falido, apoiado pelos EUA, preparando mercenários para desestabilizar o país. Há detidos e o Ministério Público está investigando [os casos]", afirmou Padrino López na sua conta de Twitter.

Em 5 de março, militares das Forças Armadas venezuelanas apreenderam vários tipos de armas em um avião proveniente da Colômbia no Aeroporto Internacional de Valencia, estado de Carabobo.

A Região de Defesa Integral informou que se tratava de carregadores e cartuchos para fuzis AK-47.

No fim do mês passado, o presidente venezuelano Nicolás Maduro anunciou a criação de um corpo nacional especial destinado a neutralizar grupos irregulares enviados da Colômbia e dos EUA.

Além disso, o chefe do Estado venezuelano aprovou um Plano Nacional Antiterrorista 2020-2022, para "proporcionar segurança ao país".

Nesta quarta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump disse em discurso na Cúpula da Coligação Legislativa Latina que o seu governo está planejando ações relativamente à Venezuela, sobre as quais ele não proporcionou mais detalhes.

Os Estados Unidos têm vindo a adotar medidas punitivas contra as autoridades venezuelanas há vários anos, que se intensificaram no início do ano passado, quando o deputado da oposição Juan Guaidó se autoproclamou "presidente interino" da Venezuela.