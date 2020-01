EUA e Colômbia vão realizar exercícios militares conjuntos

247 - "As equipes de especialistas dos EUA e da Colômbia praticarão uma atividade conjunta para criar interoperabilidade e compartilharão experiências estratégicas e práticas", afirma um comunicado do Comando Sul dos EUA, em que se anuncia a realização de manobras mlitares entre os dois países.

De acordo com o anúncio, 75 paraquedistas da 82ª Divisão Aerotransportada de Fort Bragg, Carolina do Norte, participarão da atividade; e 40 membros do Exército do sul do país.

O texto detalha que os paraquedistas "farão uma inserção de treinamento aéreo das aeronaves Hercules C-130 dos EUA e Colômbia, seguidos de exercícios táticos projetados para simular a segurança de um campo aéreo".

"Temos a honra de treinar com a Colômbia, um amigo próximo dos EUA e um parceiro global da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN)", disse o comandante do Comando Sul dos EUA, Craig Faller, citado na declaração.

O anúncio coincide com a viagem feita pelo chefe da diplomacia americana Mike Pompeo ao país sul-americano para participar da III Conferência Ministerial Hemisférica de Combate ao Terrorismo, em Bogotá, informa o site Russia Today.