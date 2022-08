EUA e Coreia do Sul iniciam nesta segunda maior exercício militar em 5 anos, diz mídia

Apoie o 247

Sputnik - Os Estados Unidos e a Coreia do Sul vão realizar a partir desta segunda-feira (22) e durante as próximas semanas seu maior exercício militar conjunto desde as cúpulas que reuniram o ex-presidente norte-americano Donald Trump e o líder supremo da Coreia do Norte, Kim Jong-un, entre 2018 e 2019.

Segundo a Bloomberg, Washington e Seul vão retomar os exercícios militares nesta segunda-feira (22) após um hiato de cerca de cinco anos. A mobilização acontece em meio aos recentes testes de mísseis realizados por Pyongyang.

Os exercícios, conhecidos como Ulchi Freedom Shield, incluirão operações de campo envolvendo aeronaves, navios de guerra, tanques e provavelmente dezenas de milhares de militares. Os países afirmam que as manobras, que devem durar duas semanas, são de natureza defensiva contra uma suposta invasão norte-coreana.

A retomada desses exercícios conjuntos era prometida pelo presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, desde que assumiu o cargo, em maio.

Em encontro realizado na última semana, EUA e a Coreia do Sul concordaram em implantar ativos estratégicos norte-americanos na região se a Coreia do Norte conduzir um teste nuclear.

No início de agosto, especialistas da ONU divulgaram um relatório no qual advertiram que, nos primeiros seis meses deste ano, a Coreia do Norte retomou os trabalhos para a realização de novos testes nucleares.

Caso seja conduzido um novo teste, seria o sétimo desde 2006 e o primeiro desde setembro de 2017, quando, segundo o governo da Coreia do Norte, foi detonada uma bomba termonuclear que poderia ser incorporada aos seus mísseis balísticos intercontinentais.

