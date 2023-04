EUA e Filipinas lançam maiores exercícios militares em décadas, aumentando tensões no Mar do Sul da China

Apoie o 247

ICL

247 — Os Estados Unidos e as Filipinas estão realizando seus maiores exercícios militares em décadas no Mar do Sul da China e no Estreito de Taiwan, o que aumentará as tensões com a China.

Os exercícios, conhecidos como Balikatan, terão mais de 17.600 militares e incluirão fogo real e um ataque com foguetes que afundarão um navio.

Esse movimento é o mais recente na disputa cada vez mais tensa entre os EUA e a China sobre Taiwan e as disputas territoriais no Mar do Sul da China.

A China advertiu contra a escalada militar na região, mas os oficiais militares filipinos afirmam que a manobra visa reforçar as defesas costeiras do país e não tem como alvo nenhum país em particular.

O governo dos Estados Unidos de Joe Biden tem buscado fortalecer as alianças no Indo-Pacífico para lidar com a crescente agressão da China.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.