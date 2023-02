EUA e Filipinas realizarão maiores exercícios militares em quase uma década

Apoie o 247

Sputnik - Manila anunciou que os dois países farão no segundo trimestre de 2023 as maiores manobras militares em anos, em meio às tensões com Pequim.

As Filipinas e os EUA conduzirão em 2023 os maiores exercícios militares desde 2015, anunciou na quarta-feira (15) o chefe do Estado-Maior filipino.

As manobras ocorrerão no segundo trimestre do ano, e incluirão a participação de mais tropas que os 8.900 efetivos na edição de 2022, disse Romeo Brawner, citado na quarta-feira (15) pela agência britânica Reuters. Em 2015 participaram mais de 11.000 soldados dos dois lados.

"Os exercícios envolverão uma miríade de atividades, não só focadas no desenvolvimento da capacidade de combate de ambas as forças armadas, mas também de outros papéis não tradicionais, como assistência humanitária e a resposta a desastres", disse Brawner.

Citado pela agência britânica Reuters, ele referiu como causas o comportamento "agressivo" de Pequim no mar do Sul da China, incluindo o suposto uso de um "laser de potência militar" contra uma embarcação das Filipinas em 6 de fevereiro. Em resposta a esse evento, Ferdinand Marcos, presidente filipino, convocou o embaixador chinês para Manila. A China responde que a presença do barco foi legal.

Também no início de fevereiro, Manila deu a Washington acesso a quatro bases militares em "áreas estratégicas do país" além das cinco bases já usadas pelos EUA.

