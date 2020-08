EUA e Israel ameaçam a estabilidade do Oriente Médio, diz Hezbollah

Os EUA e Israel ameaçam a estabilidade no Oriente Médio e exercem pressão e cerco sobre palestinos, segundo o partido e movimento islâmico de resistência edit

247 - Hassan Nasrallah, secretário-geral do partido e movimento de resistência Hezbollah, também denominado Partido de Deus, afirmou que os Estados Unidos e Israel são as principais ameaças à segurança e estabilidade no Oriente Médio, informa a Prensa Latina.

Os Estados Unidos, segundo Nasrallah, é o maior desafio para os povos do mundo e uma ameaça à segurança e à paz mundial, pois classifica os movimentos de resistência como terroristas e recorrem a falsidades para enganar os povos do mundo.

O dirigente islâmico alertou para o cervo e pressão que EUA e Israel fazem contra a Palestina, visando à rendição do povo.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.