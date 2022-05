EUA e Japão discutem visita de Biden à Ásia e sanções contra a Rússia

Jake Sullivan, elogiou a "forte resposta do Japão" à ação militar da Rússia na Ucrânia, disse a assessoria de imprensa da Casa Branca em comunicado edit

TASS - O conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, e o secretário-geral da Secretaria de Segurança Nacional do Japão, Akiba Takeo, se reuniram na terça-feira (3) e discutiram sobre uma próxima visita à Coreia do Sul e ao Japão do presidente dos EUA, Joe Biden, bem como sanções contra a Rússia, informou a assessoria de imprensa da Casa Branca. em um comunicado.

De acordo com o comunicado, Sullivan e Takeo se reuniram "para discutir os preparativos para a próxima viagem do presidente Biden à República da Coreia e ao Japão".

A declaração diz que Sullivan "elogiou a forte resposta do Japão" à operação especial da Rússia na Ucrânia, "incluindo sanções financeiras, controles de exportação e assistência humanitária e de defesa para a Ucrânia".

Sullivan e Takeo também concordaram em "continuar trabalhando juntos na resposta internacional" à política externa da Rússia.

"O secretário-geral Akiba saudou a visita do presidente a Tóquio, observando que enviaria um forte sinal à região e outras áreas do mundo sobre o compromisso dos EUA com o Indo-Pacífico", continuou a assessoria de imprensa da Casa Branca.

"Os dois concordaram que a reunião entre o presidente e o primeiro-ministro Kishida é uma oportunidade para afirmar a força da aliança EUA-Japão, tomar medidas para fortalecer a dissuasão na região e avançar nossa visão compartilhada de um Indo-Pacífico livre e aberto", acrescentou o comunicado.

