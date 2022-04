EUA e Otan intensificam tramas e provocações na Ucrânia, diz diplomata russa

Apoie o 247

TASS - De acordo com dados do Ministério da Defesa da Rússia publicados neste sábado (23), os EUA e seus parceiros da Otan passaram para uma nova fase de tramar provocações na Ucrânia, escreveu a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, em seu canal no Telegram.

"Informações do Ministério da Defesa da Rússia publicadas hoje provam claramente: Washington, em estreita coordenação com os parceiros da Otan, passou para um estágio final de tramar provocações na Ucrânia para convencer a comunidade global de que 'a Rússia está usando substâncias de combate venenosas e agentes biológicos'. '" - observou a diplomata.

Ela enfatizou que o plano inicial de Washington envolvia pressão econômica sobre a Rússia para fazer Moscou "reconsiderar completamente os interesses legítimos na esfera da segurança". "Não deu certo. Agora os EUA estão passando a envolver as armas de destruição em massa (WMD), praticamente - para os jogos além da 'linha vermelha'", afirmou a porta-voz. "Se isso acontecer, haverá inúmeras vítimas. E cada uma delas está na consciência dos estrategistas americanos nos escritórios da Casa Branca, do Departamento de Estado e do Pentágono, e na consciência, se sobrar alguma coisa, de seus fantoches em Kiev", acrescentou.

Anteriormente, o chefe da Força Russa de Proteção Radiológica, Química e Biológica, Igor Kirillov, disse que os EUA estão preparando provocações para acusar a Rússia de usar armas nucleares químicas, biológicas ou táticas. "um incidente de bandeira falsa encenado", o segundo - "um uso encoberto de armas de destruição em massa (WMD) em pequenos volumes", e o terceiro, o menos provável - "o uso aberto de WMD em combate".

