EUA e Reino Unido decidem realizar cúpula virtual do G7 sobre Afeganistão

As duas potências ocidentais querem unificar posições sobre a manutenção de influência no país asiático após a derrota política e militar dos EUA edit

Sputnik - O presidente dos EUA, Joe Biden, conversou nesta terça-feira (17) com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, em sua primeira ligação a um líder mundial desde que Cabul caiu nas mãos do Talibã.

Os dois líderes discutiram a crise no Afeganistão e concordaram em convocar para a semana que vem uma cúpula virtual dos líderes do G7, grupo que reúne os sete países mais desenvolvidos do mundo, para discutir uma estratégia comum para o Afeganistão.

"O presidente Joe Biden e o primeiro-ministro Boris Johnson falaram hoje [17 de agosto] sobre os acontecimentos no Afeganistão [...]. Eles também discutiram a necessidade de uma coordenação próxima e contínua entre aliados e parceiros democráticos sobre a política do Afeganistão no futuro, incluindo maneiras de a comunidade global fornecer mais assistência humanitária e apoio para refugiados e outros afegãos vulneráveis. Eles concordaram em realizar uma reunião virtual dos líderes do G7 na próxima semana para discutir uma estratégia e abordagem comuns", disse a Casa Branca em comunicado.

Também nesta terça-feira (17), o Reino Unido anunciou um projeto de reassentamento para afegãos que fogem do Talibã, oferecendo 5.000 vagas no primeiro ano, aumentando para 20.000 no longo prazo. O esquema é baseado no que reassentou 20.000 refugiados do conflito na Síria de 2014 a este ano.

Londres disse que a prioridade seria dada às pessoas em maior risco, incluindo mulheres afegãs, crianças e outras pessoas forçadas a fugir, oferecendo-lhes a chance de permanecer no Reino Unido indefinidamente.

"Temos uma dívida de gratidão com todos aqueles que trabalharam conosco para tornar o Afeganistão um lugar melhor nos últimos 20 anos [...]. Muitos deles, principalmente mulheres, precisam urgentemente de nossa ajuda", afirmou o primeiro-ministro britânico, citado pela agência AFP.

Cerca de 900 soldados britânicos foram enviados de volta à capital afegã para ajudar a repatriar milhares de cidadãos do Reino Unido, incluindo funcionários da embaixada. Desde sábado (14), véspera da captura de Cabul pelo Talibã, 520 cidadãos britânicos, diplomatas e ex-funcionários afegãos deixaram o Afeganistão em voos militares, disse o Ministério do Interior do Reino Unido.

