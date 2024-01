EUA e Reino Unido tentam transformar o Mar Vermelho em 'Mar de Sangue', diz Erdogan

Apoie o 247

247 - Os EUA e o Reino Unido usaram força desproporcional no Iêmen, disse o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, referindo-se aos ataques ao Iêmen pelos EUA e pelo Reino Unido.

Falando aos repórteres após realizar orações de sexta-feira em Istambul, Erdogan exaltou a defesa dos Houthis, segundo a emissora TRT World.

"Recebemos informações de várias fontes de que os Houthis fizeram uma defesa muito bem-sucedida, proporcionando uma resposta bem-sucedida, contra tanto os EUA quanto o Reino Unido", disse ele.

Os EUA e seus aliados dispararam mais de 100 mísseis contra posições Houthi em quatro províncias do Iêmen durante a última noite, em retaliação aos ataques a navios comerciais no Mar Vermelho. A capital iemenita de Sanaa, o principal porto de Al Hudaydah e as cidades de Sadah e Taizz foram todos alvo.

