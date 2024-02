EUA e Rússia falarão sobre ocupação israelense no mais alto tribunal da ONU

Apoie o 247

Reuters - Os Estados Unidos e a Rússia apresentarão argumentos nesta quarta-feira (21), em audiências no mais alto tribunal da ONU que examinam a legalidade da ocupação israelense dos territórios palestinos.

O Tribunal Internacional de Justiça (TIJ), também conhecido como Tribunal Mundial, foi solicitado em 2022 pela Assembleia Geral da ONU a emitir um parecer não vinculativo sobre as consequências jurídicas da ocupação.

Israel, que não participa, disse em comentários escritos que o envolvimento do tribunal poderia ser prejudicial para a obtenção de um acordo negociado. Em 2022, Washington opôs-se à emissão de um parecer pelo tribunal e deverá argumentar nesta quarta-feira que não pode decidir sobre a legalidade da ocupação.

Mais de 50 países apresentarão argumentos até 26 de fevereiro. Egito e França também deveriam falar na quarta-feira.

Na segunda-feira, representantes palestinos pediram aos juízes que declarassem ilegal a ocupação do seu território por Israel e disseram que a sua opinião poderia ajudar a alcançar uma solução de dois Estados.

Na terça-feira, 10 países, incluindo a África do Sul, criticaram de forma esmagadora a conduta de Israel nos territórios ocupados, com muitos a instarem o tribunal a declarar a ocupação ilegal. O Brasil também condenou a ocupação israelense.

O painel de 15 juízes do TIJ foi solicitado a rever a "ocupação, colonização e anexação de Israel... incluindo medidas destinadas a alterar a composição demográfica, o caráter e o estatuto da Cidade Santa de Jerusalém, e da sua adopção de legislação e medidas discriminatórias relacionadas".

Os juízes deverão levar cerca de seis meses para emitir o seu parecer sobre a petição, que também demanda que considerem o estatuto jurídico da ocupação e as suas consequências para os Estados.

Israel ignorou um parecer do Tribunal Mundial em 2004, quando concluiu que o muro de separação de Israel na Cisjordânia violava o direito internacional e deveria ser desmantelado. Em vez disso, foi ampliado.

As atuais audiências poderão aumentar a pressão política sobre a guerra de Israel em Gaza, que matou cerca de 29 mil palestinianos, segundo autoridades de saúde de Gaza.

Israel capturou a Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental – áreas da Palestina histórica que os palestinos querem para um Estado – no conflito de 1967. Retirou-se de Gaza em 2005, mas, juntamente com o vizinho Egito, ainda controla as suas fronteiras.

Os líderes israelitas há muito que contestam que os territórios estejam formalmente ocupados com base no fato de terem sido capturados à Jordânia e ao Egito durante a guerra de 1967, e não a uma Palestina soberana.

