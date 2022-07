EUA e Rússia realizam primeira ligação desde o início da guerra na Ucrânia

Apoie o 247

RT - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, conversou com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, a pedido de Washington por telefone na sexta-feira, confirmou o ministério.

Foi a primeira conversa entre os principais diplomatas de Moscou e Washington desde que a Rússia lançou sua ofensiva militar na Ucrânia em fevereiro.

Além do conflito, eles discutiram o acordo de exportação de grãos ucraniano, assinado na Turquia na semana passada, e uma potencial troca de prisioneiros entre as duas nações, informou o ministério.

Mais cedo na sexta-feira, Blinken disse em uma coletiva de imprensa que teve “uma conversa franca e direta” com o ministro russo e “pressionou o Kremlin a aceitar a proposta substancial que apresentamos sobre a libertação de Paul Whelan e Brittney Griner”.

A estrela do basquete Brittney Griner e o ex-fuzileiro naval dos EUA Paul Whelan estão atualmente sob custódia russa. Griner foi preso por acusações de contrabando de drogas e Whelan foi preso por espionagem.

A CNN informou anteriormente que eles poderiam ser trocados pelo traficante de armas russo Viktor Bout, que foi condenado a 25 anos de prisão por um tribunal federal de Manhattan em 2012 sob a acusação de fornecer ajuda a uma organização terrorista designada pelos EUA e conspirar para matar cidadãos americanos.

Moscou não confirmou o recebimento de nenhuma proposta específica sobre o assunto dos EUA e, em vez disso, disse que Lavrov instou os EUA a “retornar ao diálogo profissional na forma de 'diplomacia silenciosa' sem especulações”. O Departamento de Estado dos EUA não revelou detalhes sobre sua “proposta substancial” e não mencionou Bout pelo nome até agora.

O ministro também disse que as entregas contínuas de armas ocidentais a Kiev apenas prolongariam o conflito em andamento na Ucrânia e levariam a mais sofrimento humano. As forças russas na Ucrânia seguem rigorosamente as normas do direito internacional, disse Lavrov, acrescentando que a Rússia também realiza “esforços sistêmicos” para ajudar as pessoas que vivem em territórios sob seu controle a retornar à vida normal.

A conversa ocorreu depois que diplomatas dos EUA disseram que solicitaram repetidamente um telefonema entre Lavrov e Blinken para discutir a possível troca de prisioneiros. Na quinta-feira, Moscou disse que Lavrov consideraria o pedido assim que sua agenda lotada permitisse. O ministro russo está prestes a participar da cúpula ministerial da Organização de Cooperação de Xangai e realizar várias reuniões bilaterais.

