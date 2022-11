EUA e Rússia realizarão negociações nucleares, informa Departamento de Estado

A nova reunião relacionada ao tema será a primeira desde que as hostilidades aumentaram na Ucrânia edit

247 - Diplomatas estadunidenses e russos se reunirão para discutir o novo tratado de redução de armas nucleares START “no futuro próximo”, disse o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price, a repórteres na terça-feira (8). Anteriormente, Bloomberg e Kommersant citaram fontes para informar que uma reunião da Comissão Consultiva Bilateral (BCC) pode ser realizada em breve no Egito, informa o site RT.

“Acordamos que o BCC se reunirá em um futuro próximo. Sob os termos do novo tratado START, o trabalho do BCC é confidencial, mas esperamos uma sessão construtiva”, disse Price em uma coletiva de imprensa.

Os EUA acreditam no “poder transformador da diplomacia e do diálogo”, mas são “claros e realistas” sobre o que podem realizar quando se trata da Rússia, acrescentou Price. As conversas estão “focadas na redução de riscos”, mas Washington quer garantir que a capacidade de passar mensagens para Moscou “não se atrofie”.

“Se houver, e parece que haverá, uma reunião do BCC, isso é uma coisa boa”, acrescentou Price, antes de se corrigir para dizer que a reunião definitivamente acontecerá.

Embora Price não tenha indicado o local da reunião, a Bloomberg mencionou o Cairo como o local neutro mais aceitável para a Rússia do que Genebra, já que a Suíça aderiu às sanções dos EUA e da UE contra Moscou por causa do conflito na Ucrânia.

O Novo START é o último acordo de controle de armas nucleares remanescente entre os EUA e a Rússia, que expira em 2026, a menos que seja renovado. O BCC se reuniu pela última vez em outubro de 2021.

Moscou suspendeu o regime de inspeção sob o tratado em agosto, citando sanções ocidentais que impediram os inspetores russos de fazer seu trabalho nos EUA, colocando Washington em uma vantagem injusta. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que as inspeções continuarão assim que o princípio de paridade e igualdade for restaurado. As inspeções já haviam sido interrompidas por bloqueios em resposta à pandemia de Covid-19.

