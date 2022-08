EUA e Taiwan iniciarão negociações comerciais formais sob nova iniciativa

Apoie o 247

ICL

Reuters - Os Estados Unidos e Taiwan concordaram em iniciar negociações comerciais sob uma nova iniciativa para chegar a acordos com "resultados economicamente significativos", com uma autoridade de Taiwan dizendo que a "coerção econômica" da China também será discutida.

Washington e Taipé divulgaram a Iniciativa EUA-Taiwan sobre o Comércio do Século 21 em junho, poucos dias depois que o governo Biden excluiu a ilha de seu plano econômico focado na Ásia, projetado para combater a crescente influência da China.

O escritório do representante comercial dos EUA disse que os dois lados "chegaram a um consenso sobre o mandato de negociação" e espera-se que a primeira rodada de negociações ocorra no início deste outono (hemisfério norte).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Planejamos seguir um cronograma ambicioso para alcançar compromissos de alto padrão e resultados significativos cobrindo as onze áreas comerciais no mandato de negociação que ajudará a construir uma economia do século 21 mais justa, próspera e resiliente”, disse a vice-representante comercial dos Estados Unidos, Sarah Bianchi em comunicado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O principal negociador comercial de Taiwan, John Deng, disse a repórteres em Taipé na quinta-feira (18), que espera que as negociações comecem no próximo mês e que isso possa um dia levar a um acordo de livre comércio que a ilha busca há muito tempo com os Estados Unidos.

O mandato de negociação divulgado junto com o anúncio disse que os Estados Unidos e Taiwan estabeleceram uma agenda robusta para conversas sobre questões como facilitação do comércio, boas práticas regulatórias e remoção de barreiras discriminatórias ao comércio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele disse que o início das negociações formais seria com o objetivo de chegar a acordos com "compromissos de alto padrão e resultados economicamente significativos".

Deng disse que um tópico seria a coerção econômica da China, uma referência às ações que acusa Pequim de tomar para bloquear o comércio com países com os quais está em disputa, como quando a Lituânia permitiu que Taiwan abrisse uma embaixada de fato em sua capital.

"Seus alvos de coerção econômica não são apenas os Estados Unidos ou Taiwan, isto é feito para muitos países. Seu dano à ordem econômica e comercial global é grande", acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar da falta de laços diplomáticos formais, Washington tem feito questão de reforçar o apoio a Taiwan, especialmente porque enfrenta uma pressão política intensificada da China para aceitar suas reivindicações de soberania.

A China disse que se opõe "firmemente" ao novo acordo Taiwan-EUA. iniciativa comercial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.