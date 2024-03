EUA e Ucrânia perderão o conflito com a Rússia se não houver ajuda imediata, diz líder do Senado americano

Chuck Schumer, que lidera a maioria no Senado dos EUA, apontou as consequências tanto para Kiev como para Washington se a assistência militar à Ucrânia não for aprovada edit

Sputnik -.O líder da maioria no Senado dos EUA, Chuck Schumer, disse na quinta-feira (29) que tanto os Estados Unidos quanto a Ucrânia sofrerão importantes perdas se não for prestada assistência a Kiev imediatamente.

"Se não fornecermos essa ajuda o mais rápido possível, não apenas a Ucrânia perderá a guerra, mas também os Estados Unidos", disse Chuck Schumer durante comentários no plenário do Senado.

Ele acrescentou que, se o financiamento não avançar, o povo americano sofrerá consequências econômicas, militares, diplomáticas e políticas nas próximas décadas. Os republicanos do Senado bloquearam recentemente um pacote suplementar de US$ 118 bilhões (R$ 586,58 bilhões) que inclui US$ 60 bilhões (R$ 298,96 bilhões) para assistência militar à Ucrânia, mas também a Israel, Taiwan, e reformas na política de fronteiras dos EUA. Os membros republicanos do Congresso veem as reformas como suficientes para impedir a imigração ilegal na fronteira sul dos EUA.

No entanto, o Senado dos EUA enviou um projeto de lei de ajuda externa de US$ 95 bilhões (R$ 472,25 bilhões), que exclui as reformas de segurança nas fronteiras, à Câmara dos Representantes para consideração.

Mike Johnson, presidente da Câmara, tem se recusado a levar a medida para votação devido a diferenças nas prioridades de segurança nacional. O projeto de lei de ajuda externa inclui US$ 60 bilhões (R$ 298,96 bilhões) para a Ucrânia e US$ 14 bilhões (R$ 69,59 bilhões) para Israel, além do financiamento de outras questões.

