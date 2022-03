EUA e Venezuela discutem flexibilização de sanções, mas fazem pouco progresso

Ambos os lados usaram a reunião de sábado em Caracas para apresentar o que uma das fontes descreveu como demandas "maximalistas", refletindo as tensões de longa data edit

CARACAS/WASHINGTON, (Reuters) - Autoridades norte-americanas e venezuelanas discutiram a possibilidade de afrouxar as sanções petrolíferas contra a Venezuela, mas fizeram poucos progressos em direção a um acordo em suas primeiras conversas bilaterais de alto nível em anos, disseram cinco fontes familiarizadas com o assunto, enquanto Washington procura separar a Rússia de um de seus principais aliados.

Ambos os lados usaram a reunião de sábado em Caracas para apresentar o que uma das fontes descreveu como demandas "maximalistas", refletindo as tensões de longa data entre a principal potência do Hemisfério Ocidental e um de seus maiores inimigos ideológicos.

Uma delegação dos EUA liderada por Juan Gonzalez - o principal conselheiro da Casa Branca para a América Latina - e o embaixador James Story conversou no palácio de Miraflores com o presidente socialista Nicolás Maduro e sua vice-presidente, Delcy Rodriguez, disseram as fontes.

Autoridades dos EUA viram a reunião como uma chance de avaliar se a Venezuela, um dos aliados latino-americanos mais próximos da Rússia, está preparada para se distanciar do presidente Vladimir Putin por sua invasão da Ucrânia, disse uma fonte em Washington.

Washington também quer identificar fontes alternativas de petróleo para preencher a lacuna se buscar um boicote à indústria de energia de Moscou. A Venezuela pode aumentar as exportações de petróleo se Washington aliviar as sanções.

A Casa Branca, o Departamento de Estado dos EUA e o Ministério da Informação da Venezuela se recusaram a comentar.

A disposição dos EUA de se reengajar depois de anos evitando esse contato parecia ser um impulso para Maduro.

A reunião ocorreu quando a salvação financeira da Venezuela para a Rússia está se desgastando sob sanções a Moscou após seu ataque militar na Ucrânia, que a Rússia chama de "operação especial". Caracas usou as negociações para pressionar pelo alívio das sanções dos EUA.

Nos últimos dias, a Venezuela pediu à Rússia que descongelasse as receitas do petróleo em vários bancos russos na lista negra dos Estados Unidos, especialmente o Promsvyazbank (PSB), onde a estatal petrolífera venezuelana PDVSA e o Ministério da Defesa têm contas bancárias, disseram duas fontes separadas.

Em 2019, como parte das sanções dos EUA à Venezuela, outro banco amplamente usado para comércio com a Rússia, o Evrofinance Mosnarbank, foi colocado na lista negra, forçando a PDVSA a transferir suas contas de cobrança para outros bancos.

Nas negociações, Washington buscou garantias de eleições presidenciais livres, amplas reformas da indústria petrolífera venezuelana para facilitar a produção e as exportações de empresas estrangeiras e a condenação pública do governo à invasão da Ucrânia, defendida por Maduro, disseram três pessoas familiarizadas com o assunto.

Como concessão, as autoridades norte-americanas estão dispostas a considerar permitir temporariamente que a Venezuela use o sistema SWIFT, que facilita as transações financeiras entre bancos em todo o mundo, para transferir dinheiro para outras contas, disse uma das fontes.

Maduro buscou a suspensão total das sanções que proíbem as exportações de petróleo da Venezuela, a remoção das sanções contra ele e outras autoridades venezuelanas e o retorno ao controle estatal da subsidiária americana da PDVSA, Citgo Petroleum, disseram fontes.

O afrouxamento das sanções ao petróleo pode começar permitindo que empresas como a norte-americana Chevron Corp (CVX.N) , a indiana ONGC (ONGC.NS) e as europeias Eni, Repsol (REP.MC) e Maurel & Prom (MAUP.PA) comercializem cargas de petróleo venezuelano . Essas empresas fizeram pedidos separados ao governo de Biden, mas nenhuma decisão foi tomada.

'ANSIOSO POR ALÍVIO DAS SANÇÕES'?

Mesmo que Washington não aceite as exigências de Maduro, ele pode usar a reunião dos EUA para pressionar a Rússia a permitir que o dinheiro venezuelano continue fluindo, disseram duas das fontes.

"Sim, Maduro está ansioso pelo alívio das sanções. Não, ele não está interessado em mudar alianças. Isso é tático", disse Eric Farnsworth, chefe do escritório do Conselho das Américas em Washington, no sábado, no Twitter. "(Os) EUA devem ser lúcidos sobre isso, não ingênuos."

A reunião de Caracas foi solicitada pelo governo de Maduro por meio do escritório multinacional Dentons, usado anteriormente por outras entidades estatais para negociações de dívidas, disseram duas das fontes.

Um representante da Dentons em Caracas não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

As autoridades americanas concordaram com uma reunião de acompanhamento, mas nenhuma data foi definida, disseram fontes.

Assessores do líder da oposição venezuelana Juan Guaidó só foram notificados sobre a reunião na manhã de sábado. Guaidó foi reconhecido pelos Estados Unidos e dezenas de outras nações como o líder legítimo da Venezuela depois que eles descartaram a reeleição de Maduro em 2018 como uma farsa, mas vários países desistiram de seu reconhecimento.

No encontro, as autoridades norte-americanas reiteraram sua exigência pela libertação de seis ex-executivos da Citgo presos na Venezuela e outros cidadãos norte-americanos detidos, mas não ofereceram nenhum tipo de troca envolvendo o empresário Alex Saab, um importante aliado de Maduro detido nos Estados Unidos - que tem sido uma exigência fundamental de Maduro para retornar às negociações com a oposição.