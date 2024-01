EUA, Egito, Israel e Catar discutem cessar-fogo em Gaza

Negociação neste domingo em Paris, na França, avançou consideravelmente, segundo o The New York Times edit

247 - O diretor da Agência Central de Inteligência (CIA) dos Estados Unidos, William Burns, participou de conversas com autoridades do Egito, Catar e Israel neste domingo (28) em Paris para explorar a possibilidade de um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza. Fontes próximas aos participantes revelaram ao The New York Times, segundo o jornal O Globo, que as discussões giraram em torno da busca por uma possível solução, com foco na libertação de mais de 100 reféns mantidos pelo Hamas e uma suspensão das hostilidades em Gaza por cerca de dois meses.

As negociações avançaram consideravelmente, alimentando esperanças de uma resolução positiva. Embora diferenças significativas ainda precisem ser abordadas, os negociadores expressam otimismo de que um acordo final está próximo.

Os reféns estão sob custódia desde 7 de outubro, quando militantes armados do Hamas mataram cerca de 1,2 mil pessoas e capturaram outras 240 em Israel. Desde então, a retaliação militar de Israel resultou na morte de mais de 25 mil pessoas, principalmente mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.

