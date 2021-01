EUA emite licença que permite transações com Guaidó

A licença dá autorização para comércio com a Venezuela mesmo considerando as sanções impostas pelos Estados Unidos ao país sul-americano. A medida ainda reafirma o apoio de Washington ao líder da oposição como legítimo líder da Venezuela. edit

Sputnik - O Departamento do Tesouro dos EUA emitiu nesta segunda-feira (4) uma licença que permite ao país fazer transações com o líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó.

O texto da licença afirma ainda que o documento não autoriza transações com Nicolás Maduro.

"Esta licença não autoriza qualquer transação ou atividade envolvendo a Assembleia Nacional Constituinte venezuelana convocada por Nicolás Maduro ou a Assembleia Nacional ilegítima programada para ser instalada em 5 de janeiro de 2021, incluindo seus respectivos membros e funcionários", diz a licença do Departamento do Tesouro dos EUA.

A licença dá autorização para comércio com a Venezuela mesmo considerando as sanções impostas pelos Estados Unidos ao país sul-americano. A medida ainda reafirma o apoio de Washington ao líder da oposição como legítimo líder da Venezuela.

​No dia 6 de dezembro, o partido político do presidente Nicolás Maduro, Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), obteve 253 cadeiras (91,34% do total de assentos) na Assembleia Nacional da Venezuela após as eleições legislativas do país, pleito que foi boicotado por parte dos partidos de oposição. Esta é a Assembleia a que se refere o texto da licença, com a qual os norte-americanos não estão autorizados a fazer transações.

Dois dias depois, no dia 8 de dezembro, o presidente venezuelano afirmou que espera abrir "canais de comunicação e diálogo" com os Estados Unidos de Joe Biden, após anos de tensão com o governo de Donald Trump.

