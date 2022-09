EUA empurram Europa para confronto militar com Rússia, diz presidente belarrusso

"A América é o único país beneficiário do que está acontecendo aqui: querem colocar a Europa no seu lugar e se livrar dos concorrentes edit

Sputnik - O presidente belarrusso Alexander Lukashenko afirmou que os Estados Unidos estão empurrando a Europa para um confronto militar com a Rússia na Ucrânia.

"Os Estados Unidos estão empurrando a Europa para um confronto militar com a Rússia no território ucraniano. Eles não escondem os seus planos. Os contratos já foram assinados para os anos futuros. Ou seja, vão destruir a Ucrânia totalmente. O objetivo disso será enfraquecer a Rússia e eliminar Belarus", disse Lukashenko ao discursar em um fórum patriótico dedicado ao Dia da Unidade Nacional em Belarus.

Ele acrescentou que em todas as ações mencionadas também há mais um objetivo, que é a Europa.

"A América é o único país beneficiário do que está acontecendo aqui: [querem] colocar a Europa no seu lugar e se livrar dos concorrentes. Hoje é a Ucrânia – amanhã será a Moldávia ou os Países Bálticos, a Polônia ou a Romênia. Os Estados Unidos estão fomentando uma guerra no Kosovo, tentando exercer pressão sobre a Sérvia, lançam brasas na disputa latente em Nagorno-Karabakh, desestabilizam a situação na Síria. Nem tudo é simples no Afeganistão e nos países vizinhos. Washington está presente em todos os conflitos políticos significativos", especificou Lukashenko.

O político sublinhou que, agindo de tal maneira na arena internacional, os políticos americanos ignoram completamente "as contradições internas à beira de um confronto civil".

