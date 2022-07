EUA: enquanto povo sofre, 'falcões' alimentam Estado de guerra, critica pesquisador

Apoie o 247

ICL

Artigo de William D. Hartung* no TomDispatch.com, traduzido mecanicamente pelo ConsortiumNews.com. Edição do Brasil 247

Em março deste ano, quando o governo Biden apresentou uma proposta impressionante de US$ 813 bilhões para a “defesa nacional”, era difícil imaginar um orçamento que pudesse ser significativamente maior ou mais generoso com os habitantes do complexo militar-industrial. Afinal, esse pedido representou muito mais do que o pico de gastos nos anos da Guerra da Coréia ou do Vietnã, e bem mais de US$ 100 bilhões a mais do que no auge da Guerra Fria.

Foi, de fato, um número surpreendente em qualquer medida - mais de duas vezes e meia o que a China gasta; mais, na verdade, do que (e tirem o chapéu para isso!) os orçamentos de segurança nacional dos próximos nove países, incluindo China e Rússia, combinados. E, no entanto, a indústria de armas e os falcões no Congresso estão exigindo que ainda mais seja gasto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em propostas recentes da Lei de Autorização de Defesa Nacional, que sempre marcam o que o Congresso está disposto a repassar ao Pentágono, os Comitês de Serviços Armados do Senado e da Câmara votaram para aumentar o orçamento de 2023 mais uma vez – em US$ 45 bilhões no caso do Senado e US$ 37 bilhões para a Câmara. O número final não será determinado até o final deste ano, mas o Congresso provavelmente adicionará dezenas de bilhões de dólares a mais do que o governo Biden queria, o que provavelmente será um recorde para o orçamento já inchado do Pentágono.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Esse desejo por mais gastos com armas é especialmente equivocado em um momento em que uma pandemia sem fim, ondas de calor crescentes e outras depredações das mudanças climáticas e injustiça racial e econômica estão devastando a vida de milhões de americanos. Não se engane: os maiores riscos para nossa segurança e nosso futuro são de natureza não militar, com exceção, é claro, da ameaça de guerra nuclear, que pode aumentar se o orçamento atual for executado conforme o planejado.

Mas, como os leitores do TomDispatch sabem, o Pentágono é apenas um elemento de um Estado de segurança nacional americano cada vez mais caro. A adição de outras despesas militares, de inteligência e de segurança interna ao orçamento do Pentágono eleva o orçamento total de “segurança nacional” para um incompreensível US$ 1,4 trilhão. E observe que, em junho de 2021, a última vez que minha colega Mandy Smithberger e eu somamos esses custos ao contribuinte, esse valor era de quase US$ 1,3 trilhão, então a tendência é óbvia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para entender como essas vastas somas são gastas ano após ano, vamos fazer um rápido tour pelo orçamento de segurança nacional dos Estados Unidos, de cima a baixo.

O Orçamento 'Base' do Pentágono

O orçamento “base” proposto pelo Pentágono, que inclui todas as suas despesas de rotina, desde pessoal a armas até os custos de operação e manutenção de uma força militar de 1,3 milhão de membros, chegou a US$ 773 bilhões em 2023, mais de US$ 30 bilhões acima de 2022. Esse aumento por si só é três vezes o orçamento discricionário dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças e mais de três vezes a alocação total para a Agência de Proteção Ambiental.

Ao todo, o Pentágono consome quase metade do orçamento discricionário de todo o governo federal, um número que caiu um pouco nos últimos anos graças ao aumento do investimento do governo Biden em atividades civis. Isso ainda significa, no entanto, que quase qualquer coisa que o governo queira fazer além de se preparar ou travar a guerra envolve uma disputa por financiamento, enquanto o Departamento de Defesa recebe apoio financeiro praticamente ilimitado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E lembre-se de que o aumento proposto de Biden nos gastos do Pentágono ocorre apesar do fim de 20 anos de envolvimento militar dos EUA no Afeganistão, uma medida que deveria significar reduções significativas no orçamento do departamento. Talvez você não se surpreenda ao saber, no entanto, que, após o desastre afegão, o establishment militar e os falcões no Congresso rapidamente mudaram de marcha para divulgar - e exagerar - os desafios apresentados por China, Rússia e inflação como razões para absorver as economias potenciais da Guerra do Afeganistão e aumentar cada vez mais o orçamento do Pentágono.

Vale a pena olhar para o que os Estados Unidos devem receber por seus US$ 773 bilhões – ou cerca de US$ 2.000 por contribuinte, de acordo com uma análise do National Priorities Project do Institute for Policy Studies. Mais da metade desse valor vai para gigantes empreiteiros de armas como Raytheon e Lockheed Martin, juntamente com milhares de empresas menores de fabricação de armas.

A parte mais preocupante da nova proposta orçamentária, no entanto, pode ser o apoio do governo a um plano de três décadas e US$ 1,7 trilhão para construir uma nova geração de mísseis com armas nucleares (além, é claro, de novas ogivas a serem usadas com eles), bombardeiros e submarinos. Como a organização Global Zero apontou, os Estados Unidos poderiam dissuadir qualquer país de lançar um ataque atômico contra ele com muito menos armas do que as contidas em seu atual arsenal nuclear. Simplesmente não há necessidade de um plano de “modernização” caro – e arriscado – de armas nucleares. Infelizmente, é garantido que ajudará a alimentar uma corrida armamentista nuclear global contínua, ao mesmo tempo em que consolida as armas nucleares como um dos pilares da política de segurança nacional nas próximas décadas. (Essas décadas não seriam muito melhor gastas trabalhando para eliminar completamente as armas nucleares?)

A arma mais arriscada nesse plano nuclear é um novo míssil balístico intercontinental baseado em terra (ICBM). Como o ex-secretário de Defesa William Perry explicou certa vez, os ICBMs estão entre “as armas mais perigosas do mundo” porque um presidente advertido sobre um ataque nuclear teria apenas uma questão de minutos para decidir se os lançaria, aumentando o risco de uma guerra nuclear com base em um alarme falso. Não apenas um novo ICBM é desnecessário, mas os existentes também devem ser aposentados, como forma de reduzir o potencial de uma conflagração nuclear mundial.

Para seu crédito, o governo Biden está tentando se livrar de um programa de armas nucleares mal concebido iniciado durante os anos Trump – um míssil de cruzeiro com armas nucleares lançado no mar que, em vez de adicionar uma capacidade de “dissuasão”, aumentaria o risco de confronto nuclear. Como esperado, os falcões nucleares nas Forças Armadas e no Congresso estão tentando restaurar o financiamento para esse SLCM nuclear (pronuncia-se “Slick 'em”).

O orçamento do Pentágono está repleto de outros sistemas desnecessários, superfaturados e muitas vezes potencialmente disfuncionais que deveriam ser cancelados ou substituídos por alternativas mais acessíveis e eficazes. O caso mais óbvio em questão é o avião de combate F-35, destinado a realizar várias missões para a Força Aérea, Marinha e Fuzileiros Navais. Até agora, não faz nenhum deles bem.

Em uma série de análises cuidadosas da aeronave, o Projeto de Supervisão do Governo determinou que ela pode nunca estar totalmente pronta para o combate. Quanto ao custo, estimado em US$ 1,7 trilhão durante seu período de serviço projetado, já é o programa de armas individuais mais caro já realizado pelo Pentágono. E lembre-se de que esses custos só aumentarão à medida que os serviços militares forem obrigados a pagar para corrigir problemas que nunca foram resolvidos na pressa de implantar o avião antes de ser totalmente testado. Enquanto isso, essa aeronave é tão complexa que, a qualquer momento, uma grande porcentagem da frota está em manutenção o que significa que, se alguma vez for chamado para o serviço de combate, muitos desses aviões simplesmente não estarão disponíveis.

Em um reconhecimento relutante dos múltiplos problemas que assolam o F-35, o governo Biden propôs diminuir a compra do avião em cerca de um terço em 2023, um número que deveria ter sido muito menor devido ao seu fraco desempenho. Mas os defensores do avião no Congresso – incluindo uma grande bancada do F-35 composta por membros em estados ou distritos onde partes dele estão sendo produzidas – sem dúvida continuarão a pressionar por mais aviões do que o Pentágono está pedindo, como os Serviços Armados do Senado Comitê fizeram em sua marcação do projeto de lei de gastos do Departamento de Defesa.

Além de tudo isso, o orçamento base do Pentágono inclui gastos obrigatórios para itens como aposentadoria militar, totalizando cerca de US$ 12,8 bilhões para 2023.

Total da (in)segurança nacional: US$ 785,8 bilhões

O Orçamento Nuclear

O contribuinte médio sem dúvida supõe que uma agência governamental chamada Departamento de Energia (DOE) estaria principalmente preocupada com o desenvolvimento de novas fontes de energia, incluindo aquelas que reduziriam a dependência dos Estados Unidos de combustíveis fósseis para ajudar a conter os estragos da mudança climática. Infelizmente, essa suposição não poderia ser menos verdadeira.

Em vez de gastar a maior parte de seu tempo e dinheiro em pesquisa e desenvolvimento de energia, mais de 40% do orçamento do Departamento de Energia para 2023 está previsto para apoiar a Administração Nacional de Segurança Nuclear (NNSA), que administra o programa de armas nucleares do país, principalmente mantendo e desenvolvendo ogivas nucleares. O trabalho em outras atividades militares, como reatores para submarinos nucleares, aumenta ainda mais a parcela de defesa do orçamento do DOE. A NNSA espalha seu trabalho por todo o país, com locais importantes na Califórnia, Missouri, Nevada, Novo México, Carolina do Sul, Tennessee e Texas. Seu orçamento proposto para 2023 para atividades de armas nucleares é de US$ 16,5 bilhões, parte de um orçamento para projetos relacionados à defesa de US$ 29,8 bilhões.

Surpreendentemente, o histórico de gerenciamento de programas da NNSA pode ser ainda pior do que o do Pentágono, com custos excedentes de mais de US$ 28 bilhões durante as últimas duas décadas. Muitos de seus projetos atuais, como um plano para construir uma nova instalação para produzir “poços” de plutônio – os dispositivos que desencadeiam a explosão de uma bomba de hidrogênio – são desnecessários mesmo sob o atual e equivocado plano de modernização de armas nucleares.

Orçamento nuclear: US$ 29,8 bilhões

Total de (in)segurança: US$ 815,6 bilhões

Atividades Relacionadas à Defesa

Essa categoria abrangente, avaliada em US$ 10,6 bilhões em 2023, inclui as atividades internacionais do FBI e pagamentos aos fundos de aposentadoria da Agência Central de Inteligência (CIA), entre outras coisas.

Atividades Relacionadas à Defesa: US$ 10,6 bilhões

Total de (in)segurança: US$ 826,2 bilhões

O orçamento de inteligência

As informações sobre as 18 agências de inteligência separadas deste país são amplamente protegidas da vista do público. A maioria dos membros do Congresso nem sequer tem funcionários que possam acessar detalhes significativos sobre como os fundos de inteligência são gastos, tornando quase impossível uma supervisão significativa do Congresso. Os únicos dados reais fornecidos em relação às agências de inteligência são um número de primeira linha – US$ 67,1 bilhões propostos para 2023, um aumento de US$ 5 bilhões em relação a 2022. Acredita-se que a maior parte do orçamento da comunidade de inteligência esteja escondida dentro do orçamento do Pentágono. Assim, no interesse de fazer uma estimativa conservadora, os gastos de inteligência não estão incluídos em nossa contagem.

Orçamento de Inteligência: US$ 67,1 bilhões

Total de (in)segurança ainda: US$ 826,2 bilhões

Orçamento de Assuntos de Veteranos

As guerras americanas pós-11 de setembro geraram milhões de veteranos, muitos dos quais retornaram da batalha com graves lesões físicas ou psicológicas. Como resultado, os gastos com assuntos de veteranos dispararam, chegando a US$ 301 bilhões propostos no plano orçamentário de 2023. A pesquisa realizada para o Projeto Custos da Guerra na Brown University determinou que esses custos só vão crescer, com mais de US$ 2 trilhões necessários apenas para cuidar dos veteranos dos conflitos pós-11 de setembro.

Orçamento para Assuntos de Veteranos: US$ 301 bilhões

Total de (in)segurança: US$ 1,127 trilhão

Orçamento de Assuntos Internacionais

O orçamento de Assuntos Internacionais inclui itens não militares, como diplomacia no Departamento de Estado e ajuda econômica por meio da Agência para o Desenvolvimento Internacional, partes críticas (mas significativamente subfinanciadas) da estratégia de segurança nacional dos EUA em grande escala. Mas mesmo nesta categoria há atividades militares significativas na forma de programas que fornecem armas e treinamento para militares e forças policiais estrangeiras. Propõe-se que o maior deles, o programa de Financiamento Militar Estrangeiro, receba US$ 6 bilhões em 2023. Enquanto isso, o orçamento total solicitado para Assuntos Internacionais é de US$ 67,8 bilhões em 2023.

Orçamento de Assuntos Internacionais: US$ 67,8 bilhões

Total de (in)segurança: US$ 1,195 trilhão

O Orçamento da Segurança Interna

Após os ataques de 11 de setembro, o Departamento de Segurança Interna (DHS) foi estabelecido combinando uma ampla gama de agências, incluindo a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, a Agência de Segurança de Transportes, o Serviço Secreto dos EUA, Alfândega e Proteção de Fronteiras e a Guarda da Costa. O orçamento proposto do DHS para 2023 é de US$ 56,7 bilhões, mais de um quarto dos quais vai para a Alfândega e Proteção de Fronteiras como parte de uma abordagem militarizada para lidar com a imigração para os Estados Unidos.

Orçamento de Segurança Interna: US$ 56,7 bilhões

Total de (in)segurança: US$ 1,252 trilhão

Juros da dívida

O estado de segurança nacional, conforme descrito até agora, é responsável por cerca de 26% dos juros devidos sobre a dívida dos EUA, um total de US$ 152 bilhões.

Juros da Dívida: US$ 152 bilhões

Total de (in)segurança: US$ 1,404 trilhão

Orçamento de segurança equivocado

Gastar US$ 1,4 trilhão para abordar um conceito estritamente definido de segurança nacional deve ser considerado uma má prática orçamentária em uma escala tão grande que é quase inimaginável – especialmente em um momento em que os maiores riscos para a segurança dos americanos e do resto do mundo não são militares na natureza. Afinal, a pandemia de Covid já tirou a vida de mais de um milhão de americanos, enquanto os incêndios, inundações e ondas de calor causados ​​pelas mudanças climáticas impactaram dezenas de milhões a mais.

No entanto, a alocação proposta do governo de US$ 45 bilhões para lidar com as mudanças climáticas no orçamento de 2023 seria menos de 6% do orçamento proposto pelo Pentágono de US$ 773 bilhões. E, como observado, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças estão programados para obter apenas um terço do aumento proposto nos gastos do Pentágono entre 2022 e 2023. Pior ainda, as tentativas de aumentar significativamente os gastos para enfrentar esses desafios urgentes, do plano do Presidente Biden Build Back Better para o Green New Deal, estão parados no Congresso.

Em um mundo onde tais perigos estão apenas aumentando, talvez a melhor esperança para lançar um processo que possa, mais cedo ou mais tarde, reverter essas prioridades perversas esteja na organização de base. Considere, por exemplo, o “orçamento moral ” elaborado pela Campanha dos Pobres, que cortaria os gastos do Pentágono quase pela metade enquanto reorientava os programas destinados a eliminar a pobreza, proteger o meio ambiente e melhorar o acesso aos cuidados de saúde. Se mesmo parte de tal agenda fosse alcançada e o orçamento de “defesa” controlado, se não cortado drasticamente, os Estados Unidos e o mundo seriam lugares muito mais seguros.

Dada a escala dos problemas reais de segurança que enfrentamos, é hora de pensar grande quando se trata de soluções potenciais, reconhecendo o que Martin Luther King Jr., uma vez descreveu como a “feroz urgência do agora”. O tempo está se esgotando e uma ação concertada é imperativa.

*William D. Hartung é um Pesquisador Sênior do Quincy Institute for Responsible Statecraft e o autor mais recentemente de “Pathways to Pentagon Spending Reductions: Removing the Obstacles.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE