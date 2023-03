EUA enviam bombardeiro nuclear à Coreia do Sul para 'alertar' norte-coreanos

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Os EUA implantaram um bombardeiro nuclear B-52H no território sul-coreano para participar de manobras militares conjuntas, segundo comunicado do Ministério da Defesa sul-coreano.

De acordo com a agência de notícias Yonhap, o envio do bombardeiro norte-americano mostra a capacidade e determinação de dissuadir e responder às "crescentes ameaças nucleares e de mísseis da Coreia do Norte".

Na segunda-feira (6), Washington e Seul realizaram exercícios aéreos sobre o mar Amarelo, onde, além do bombardeiro americano, participaram caças sul-coreanos F-15K e KF-16.

Além disso, o bombardeiro ainda participará dos exercícios Escudo da Liberdade, entre os dias 13 e 23 de março.

Os exercícios também são um recado direto à Coreia do Norte, que por sua vez, vem alertando os dois países sobre as possíveis consequências destas manobras militares em meio às tensões na região.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.